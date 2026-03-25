ABD-İsrail-İran savaşında 26. gün! İran'ın savaşı bitirme şartları belli oldu

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının 26. gününde İran'ın savaşı bitirmek için müzakerelerde talep ettiği şartların belli olduğu iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre talepler, Devrim Muhafızları aracılığıyla açıklandı.

İranlı yetkililer, olası bir ateşkes müzakeresine yönelik ön koşullarını ABD yönetimine iletti. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Körfez’deki tüm Amerikan üslerinin kapatılması ve önceki saldırılar için tazminat talep ediyor.

FÜZE MADDESİ DİKKAT ÇEKTİ

The Wall Street Journal’ın haberine göre, İran’ın diğer talepleri arasında Hürmüz Boğazı’nda yeni bir düzenlemeye gidilmesi ve buradan geçen gemilerden ücret alınabilmesi, savaşın yeniden başlamayacağına dair garanti verilmesi ile İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonlarına son vermesi bulunuyor.

Ayrıca İran, üzerindeki tüm yaptırımların kaldırılmasını ve füze programına herhangi bir kısıtlama getirilmemesini istiyor.

ABD yönetimi ise söz konusu talepleri "gerçekçi olmayan ve uygulanması mümkün olmayan istekler" olarak nitelendiriyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Elinizde altın varsa aman dikkat! İslam Memiş'ten havalara uçuracak tahmin, gram altın...
Foto Galeri Elinizde altın varsa aman dikkat! İslam Memiş'ten havalara uçuracak tahmin, gram altın... Galeriye Gözat
İran füzeleri İsrail'de Rabin Elektrik Santrali'ni vurdu yoğun dumanlar yükseldi
İran füzeleri İsrail'de Rabin Elektrik Santrali'ni vurdu yoğun dumanlar yükseldi
İzmir'de ekmek fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar
İzmir'de ekmek fiyatlarına zam! İşte yeni fiyatlar
İran ordusu SS Abraham Lincoln uçak gemisini gözüne kestirdi
İran ordusu SS Abraham Lincoln uçak gemisini gözüne kestirdi
Romanya Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi
Romanya Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi
ABD'nin eski güvenlik danışmanının iddiası! Tahran yönetimi saldırılar başlamadan önce...
ABD'nin eski güvenlik danışmanının iddiası! Tahran yönetimi saldırılar başlamadan önce...
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile görüştü
Trabzon'da yaşandı! Kız arkadaşına büyü yaptırmak istedi, 500 bin lira dolandırıldı
Trabzon'da yaşandı! Kız arkadaşına büyü yaptırmak istedi, 500 bin lira dolandırıldı
Kimliğini yenilemeyenler için yolun sonu... Artık para transferi yapamayacaksınız
Kimliğini yenilemeyenler için yolun sonu... Artık para transferi yapamayacaksınız
Bayraktar sinyali vermişti! Elektrik ve doğalgaza 1 Nisan'da zam mı var?
Bayraktar sinyali vermişti! Elektrik ve doğalgaza 1 Nisan'da zam mı var?
Bir bebek bağırsakları ve midesi karın dışında doğdu
Bir bebek bağırsakları ve midesi karın dışında doğdu
Yılmaz Özdil: 'Akın Gürlek mevzusu Özel'e cemaat ve AK Parti tarafından sızdırıldı'
Yılmaz Özdil: 'Akın Gürlek mevzusu Özel'e cemaat ve AK Parti tarafından sızdırıldı'
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten CHP'ye yakın medyaya Akın Gürlek yanıtı
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten CHP'ye yakın medyaya Akın Gürlek yanıtı