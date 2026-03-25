ABD-İsrail-İran savaşında 26. gün! İran'ın savaşı bitirme şartları belli oldu

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının 26. gününde İran'ın savaşı bitirmek için müzakerelerde talep ettiği şartların belli olduğu iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre talepler, Devrim Muhafızları aracılığıyla açıklandı.

Abone ol

İranlı yetkililer, olası bir ateşkes müzakeresine yönelik ön koşullarını ABD yönetimine iletti. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Körfez’deki tüm Amerikan üslerinin kapatılması ve önceki saldırılar için tazminat talep ediyor.

FÜZE MADDESİ DİKKAT ÇEKTİ

The Wall Street Journal’ın haberine göre, İran’ın diğer talepleri arasında Hürmüz Boğazı’nda yeni bir düzenlemeye gidilmesi ve buradan geçen gemilerden ücret alınabilmesi, savaşın yeniden başlamayacağına dair garanti verilmesi ile İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonlarına son vermesi bulunuyor.

Ayrıca İran, üzerindeki tüm yaptırımların kaldırılmasını ve füze programına herhangi bir kısıtlama getirilmemesini istiyor.

ABD yönetimi ise söz konusu talepleri "gerçekçi olmayan ve uygulanması mümkün olmayan istekler" olarak nitelendiriyor.