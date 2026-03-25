'Otomobile çarpan yaya' olarak biliniyordu! Giresun'da Fevzi Demiray feci şekilde can verdi

'Otomobile çarpan yaya' olarak biliniyordu! Giresun'da Fevzi Demiray feci şekilde can verdi

Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 61 yaşındaki Fevzi Demiray hayatını kaybetti. Yaşlı adam 2022 yılında yaya geçidindeki görüntüleriyle hafızalara kazınmıştı.

Giresun'da Cumhuriyet Mahallesi'nde Fevzi Demiray'ın (61) yaşadığı tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Demiray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Demiray'ın cenazesi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. 

Evde yapılan incelemelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, Fevzi Demiray 'otomobile çarpan yaya' olarak hafızalara kazınmıştı. Demiray 2022 yılında yaya geçidini kullanırken kendini önce duran arabanın kaputuna ardından yere bırakmıştı. Yaşlı adam ambulans çağrılınca "Bir şeyim yok" diyerek olay yerinden ayrılmıştı. Görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. 

Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı yüzde 92 arttı
Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı yüzde 92 arttı
Evde doğurduğu bebeği araziye gömdü! Bursa'daki vahşette tutuklama
Evde doğurduğu bebeği araziye gömdü! Bursa'daki vahşette tutuklama
Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından acil durum tedbirleri devreye girdi
Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından acil durum tedbirleri devreye girdi
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Soğuksu Milli Parkı hakkındaki iddialara yanıt
Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Soğuksu Milli Parkı hakkındaki iddialara yanıt
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki saldırısında 2 Filistinli yaralandı
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki saldırısında 2 Filistinli yaralandı
Dilovası'ndaki fabrika yangını! "7 kişi öldü, vicdan azabı çekmiyor musunuz?" diye soruldu
Dilovası'ndaki fabrika yangını! "7 kişi öldü, vicdan azabı çekmiyor musunuz?" diye soruldu
İsrail Savunma Bakanı Katz planı onayladı! İran ve Lübnan'a yeni saldırılar yolda
İsrail Savunma Bakanı Katz planı onayladı! İran ve Lübnan'a yeni saldırılar yolda
Rusya: Enerji kaynaklarını öncelikle en yakın komşularımıza tedarik edeceğiz
Rusya: Enerji kaynaklarını öncelikle en yakın komşularımıza tedarik edeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erdoğan'ı övdü Türkçe paylaşım yaptı: Bu şerefli yolu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Erdoğan'ı övdü Türkçe paylaşım yaptı: Bu şerefli yolu
İBB soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı
İBB soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı
MSB duyurdu! Eurofighter için imzalar bugün atılacak
MSB duyurdu! Eurofighter için imzalar bugün atılacak
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 24 ildeki operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 24 ildeki operasyonlarda 88 şüpheli yakalandı