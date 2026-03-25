'Otomobile çarpan yaya' olarak biliniyordu! Giresun'da Fevzi Demiray feci şekilde can verdi

Giresun'da müstakil evde çıkan yangında 61 yaşındaki Fevzi Demiray hayatını kaybetti. Yaşlı adam 2022 yılında yaya geçidindeki görüntüleriyle hafızalara kazınmıştı.

Abone ol

Giresun'da Cumhuriyet Mahallesi'nde Fevzi Demiray'ın (61) yaşadığı tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Demiray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Demiray'ın cenazesi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Evde yapılan incelemelere göre yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, Fevzi Demiray 'otomobile çarpan yaya' olarak hafızalara kazınmıştı. Demiray 2022 yılında yaya geçidini kullanırken kendini önce duran arabanın kaputuna ardından yere bırakmıştı. Yaşlı adam ambulans çağrılınca "Bir şeyim yok" diyerek olay yerinden ayrılmıştı. Görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.