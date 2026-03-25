Kartal'da 6. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kartal'da bir kadının yaşadığı binanın 6. katındaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin erkek arkadaşı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde 19 Mart'ta N.İ.A'nın (26) 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

Hemşire N.İ.A'nın erkek arkadaşı diyetisyen A.A. (53) "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

İfadesi alınan A.A, maktul ile özel bir üniversitenin hastanesinde birlikte çalıştıklarını, kendisinin işten ayrıldığını, maktulün ise orada çalışmaya devam ettiğini anlattı.

Maktul ile aralarında 2 buçuk aydır gönül ilişkisi olduğunu söyleyen şüpheli, dışarıda eğlenip eve döndükten sonra alkol nedeniyle sözlü tartışma yaşadıklarını, evin banyosundan çıktığında salonun penceresinin açık olduğunu ve maktulün atladığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

