Evde doğurduğu bebeği araziye gömdü! Bursa'daki vahşette tutuklama

Bursa'dan son gelen haber kan dondurdu. Mustafakemalpaşa ilçesinde evde doğurduğu bebeği araziye gömen kadın ile annesi tutuklandı. Olay muayeneye giden kadının değerlerinde anormallik görülmesi üzerine ortaya çıktı. Bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine muayeneye giden Sibel N'nin (41) değerlerinde anormallik görülmesi ve geçmiş tarihlerde düşük yaptığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi.

Gömdüğünü itiraf etti

Polis ekiplerince sorgulanan Sibel N, sevgilisinden hamile kaldığını, bebeğin şubat ayında evde "ölü" olarak doğduğunu ve annesi Gülbahar N'nin (66) de bebeğin cenazesini gömdüğünü itiraf etmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin, hiçbir kuruma bilgi verilmeden Döllük Mahallesi'ndeki bir araziye defnedildiği tespit edildi.

Defnedildiği yerden çıkarılan bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Babası da gözaltına alındı

Polis ekipleri, olayla ilgili Sibel N, annesi Gülbahar N, bebeğin babası olduğu değerlendirilen H.Ö'yü ve Sibel N'nin babası Harun N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sibel N. ile Gülbahar N. tutuklandı. H.Ö. adli kontrol şartıyla, Harun N. ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.