ABD'nin eski güvenlik danışmanının iddiası! Tahran yönetimi saldırılar başlamadan önce...

ABD'nin eski güvenlik danışmanının iddiası! Tahran yönetimi saldırılar başlamadan önce...

ABD'de eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Tahran yönetiminin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlamadan birkaç gün önce "nükleer sorunun çözümüne büyük ölçüde katkıda bulunan" teklif sunduğunu belirtti.

Sullivan, dün katıldığı Daily Show programında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD ve İsrail'in saldırıları başlamadan önce İran ile yürütülen nükleer müzakerelere işaret eden Sullivan, "Biz İran'ı bombalamaya başlamadan birkaç gün önce İranlılar, Cenevre'de masaya nükleer sorunun çözümüne büyük ölçüde katkıda bulunan öneri koydu. Anladığım kadarıyla, bizim tarafımızdaki müzakereciler, kendilerine sunulanı anlamadılar ve görmezden gelerek saldırıya geçmeye karar verdiler." ifadelerini kullandı.

Sullivan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkililerinin İran'ın sunduğu önerilere ilişkin açıklamalarının Ummanlı arabulucuların müzakerelere dair aktardıklarıyla örtüşmediğini vurguladı.

İran'ın çökmesi, küresel ekonominin çökmesi anlamına geleceğine işaret eden Sullivan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı "tehdit etmeyi" sürdürmesi durumunda Avrupa'ya "potansiyel mülteci akını" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, "İran'daki bu savaş söz konusu olduğunda, İsrail'in nihai hedefleri ile ABD'nin nihai hedefleri arasında gerçek bir ayrılık olduğuna inanıyorum. Ve karşılaştığımız zorluklardan biri de 'Yönetim ne yapıyor?' diye sorduğumuzda, bu soruya cevap verememeleri çünkü öncelikle neden orada olduklarını bile bilmiyorlar. Bize tüm bunların ne anlama geldiğine dair bir cevap veremediler." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024'te "barış adayı olacağım" mottosuyla seçim kampanyası yürüttüğünü anımsatan Sullivan, ABD Başkanı'nın İran'a karşı, rejim değişikliğine kadar varabilecek gerekçelerle savaşa girebileceğini ve Tahran yönetiminin karşılık veremeyeceği görüşünde olduğunu aktardı.

Sullivan, "Gazze'deki yıkım, sivillerin öldürülmesi, zarar, acı, ızdırap. Biz her gün kalkıp savaşı bitirmeye çalıştık ve yeterince hızlı bitiremedik." diye konuştu.

