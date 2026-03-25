Edirne'de yasa dışı köpek üretimi yapan çiftlik sahibine 2 milyon 144 bin lira ceza

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı köpek üretimi yapan çiftlik sahibine 2 milyon 144 bin lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince 12 Mart'ta bir köpek çiftliğine yönelik operasyonda izinsiz üretim yaptığı tespit edilen C.N'ye, "tarım arazisine izinsiz yapı yapmak" suçundan 1 milyon lira, "yasa dışı köpek üretimi" suçundan ise köpek başına 13 bin liradan toplam 1 milyon 144 bin lira ceza kesildi.

Şüpheli hakkında kaçak yapılaşma gerekçesiyle de işlem yapıldığı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, işkence yapıldığı ve zorla çiftleştirme uygulandığı tespit edilen 40 köpekle ilgili idari yaptırım da uygulanacağı bildirildi.

Olay

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart'ta Tuğlalık köyünde izinsiz köpek üretimi yapıldığı ihbarı üzerine C.N'ye ait çiftlikte arama gerçekleştirmiş, çiftlikte bulunan 88 köpeğe el konulmuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince alınan köpekler, tedavi, bakım ve sağlık kontrolleri için Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne götürülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'e konuk olacak
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'e konuk olacak
İran hediye vermiş! Trump'tan bomba İran savaşı açıklaması: Savaşı kazandık
İran hediye vermiş! Trump'tan bomba İran savaşı açıklaması: Savaşı kazandık
2025 yılı işsizlik oranı belli oldu son 21 yılın en düşük seviyesine indi
2025 yılı işsizlik oranı belli oldu son 21 yılın en düşük seviyesine indi
Pegasus'ta uçuş iptalleri 12 Nisan'a kadar uzatıldı
Pegasus'ta uçuş iptalleri 12 Nisan'a kadar uzatıldı
Dilek İmamoğlu: Basının süreci takip etmesi engelleniyor
Dilek İmamoğlu: Basının süreci takip etmesi engelleniyor
Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya açıklaması
Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya açıklaması
'Yeni bir adayla yola devam edelim' CHP İmamoğlu'ndan umudu kesti
'Yeni bir adayla yola devam edelim' CHP İmamoğlu'ndan umudu kesti
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1065 kişi gözaltına alındı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1065 kişi gözaltına alındı
ABD Başkanı Trump'ın İran açıklaması sonrası petrol düştü! Brent petrol fiyatı...
ABD Başkanı Trump'ın İran açıklaması sonrası petrol düştü! Brent petrol fiyatı...
Icardi’nin o hareketi olay oldu! Taraftar isyan etti
Icardi’nin o hareketi olay oldu! Taraftar isyan etti
A Milli Futbol Takımı, Romanya karşısında! 2 oyuncunun durumu belirsiz
A Milli Futbol Takımı, Romanya karşısında! 2 oyuncunun durumu belirsiz
İş Bankasına "Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülü
İş Bankasına "Özel Bankacılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" ödülü