Kuzey Kore lideri Kim'den Rusya açıklaması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda, iki ülke arasındaki ilişkileri övdü. Kim, iki ülkenin "egemenliğini korumak ve halkların refahını artırmak amacıyla işbirliği içinde hareket ettiğini" belirtti.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin kalıcılığını sürdüreceğine inandığını aktaran Kim, Pyongyang'ın her zaman "değişmez irade ve tercihle" Moskova'nın yanında olacağını ifade etti.

Kim, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Moskova-Pyongyang ilişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.