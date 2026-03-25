Macaristan seçimleri öncesi Trump'tan Orban'a destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Nisan’daki seçimler öncesinde Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a açık destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya. hesabından Macaristan Başbakanı Orban'a destek mesajı yayımladı. Trump, mesajında Orban'ın ‘olağanüstü sonuçlar elde etme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olduğunu’ belirterek, Orban'ın ülkesi ve halkı için yorulmadan mücadele ettiğini aktardı.

Orban'ın Macaristan'ı korumak, ekonomiyi büyütmek, iş yaratmak, ticareti teşvik etmek, yasa dışı göçü durdurmak, hukuk ve düzeni sağlamak için çok çalıştığını savunan Trump, “Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler, büyük ölçüde Başbakan Orban sayesinde, yönetimim altında iş birliği ve başarı açısından yeni zirvelere ulaştı. Her iki ülkenin de bu muazzam başarı ve iş birliği yolunda daha da ilerlemesi için onunla yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, 2022'de Orban'ın yeniden seçilmesi için desteklediğini anımsatarak, Başbakan olarak yeniden seçilmesi için kendisine ‘tam ve eksiksiz’ destek verdiğini kaydetti.

