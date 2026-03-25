Öldürülen futbolcu Kubilay Kaan'ın annesine skandal teklif! Davadan vazgeçsin diye...

İstanbul Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından annesine ev teklif edilerek davadan vazgeçmesi teklif edildi.Oğlunun mezarında konuşan anne, "Benim çocuğumun yanı benim evim artık" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesini konuşuyor. Daha 21 yaşında olan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FUTBOLCUNUN ANNESİNE SKANDAL TEKLİF

Gazeteci Özlem Aktay'a konuşan Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi, davalarından vazgeçsin diye kendilerine ev alma teklifi yapıldığını söyledi.

Skandal duruma tepki gösteren anne Kundakçı, "Benim para pula ihtiyacım yok. Böyle bir saçmalık mı olur? Bana davadan vazgeçmek için ev teklif ediyorlar. Çocuğumun kanı için ev mi alayım? Bir anneye nasıl böyle bir teklif yapılıyor?" ifadelerini kullandı.

"BU NASIL ADALETSİZLİK, NASIL BİR VİCDAN"

Oğlunun mezarında konuşan anne, "Benim çocuğumun yanı benim evim artık" ifadelerini kullanırken, "Ben niye vazgeçeyim sonuna kadar! Benim evim burası, ben 53 yaşındayım bundan sonra evi barkı ne yapayım? Bu ne saçmalık ya? Bu nasıl bir adaletsizlik, nasıl bir vicdan? Bir anneye böyle bir şeyi nasıl teklif edebilirsiniz ya?" diyerek duruma isyan etti.