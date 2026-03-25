İzzet Yıldızhan'ın gerçekte neden tutuklandığı ortaya çıktı! Meğer katil zanlısını...

İZZET YILDIZHAN NASIL DAHİL OLDU?

İzzet Yıldızhan saat 01.00 sıralarında Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası tarafından arandı ve olayın haberi verildi. Yıldızhan, amca Metin Kadayıfçıoğlu'nu aradı. İzzet Yıldızhan'ın diğer şüpheliler ile de cinayetten sonra görüşmeler yaptığı tespit edildi. Amca Metin Kadayıfçıoğlu ile İzzet Yıldızhan arasında WhatsApp'tan olağan dışı iletişim trafiği gerçekleştiği belirlendi. Yıldızhan'ın ailenin dostu olduğu, farklı illerde konaklama tesislerine sahip olduğu ifade edildi.