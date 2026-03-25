Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı verildi! Savunmasına bakın: Bu iki maça bahis oynadım

Futbolda bahis soruşturması kapsamında hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakim karşına çıktı. Baltacı hakkında tahliye kararı verildi. Duruşma 12 Haziran'a ertelendi.

Kamuoyunda "Futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın yargılanmasına başlandı.

Okan Buruk'tan Baltacı'ya destek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da futbolcusuna destek için adliyeye geldi. Buruk'un yanı sıra Galatasaraylı yöneticiler ve futbolcular Kazımcan Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da Baltacı'yı yalnız bırakmadı.

"Bu iki maça bahis oynadım"

Hakim karşısında savunma yapan Metehan Baltacı şu ifadeleri kullandı:

19 Mart 17 Nisan 2021 tarihlerinde bahis üyeliğim vardı.

Bir yasal siteye üyeliğim vardı bu iki maça oynadım.

U19 takımında yer alanlar A takımında yer alanlarla aynı yerde bulunmazlar bende o tarihlerde kimseyle irtibat halinde değildim A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray Rizespor maçında ve Göztepe Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu.

"Oynadığım bahisten para kazanmadım"

Oynadığım bahiste de para kazanmadım.

Oynadığım bahis gol bahistir.

2023-2024 sezonunda Galatasaray’ın A kadrosunda yer aldım.

İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım.

A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadım.

Soruşturmada bahsi geçen mesaj içerikleri ise futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir.

Mesajlardan da anlaşılacağı üzere kimseyle anlaşıp şike anlaşması yapmadım.

Mesajlarda gelen herhangi bir kupon da yoktur.

Hesabıma gelen para da yoktur.

Ayrıca dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum.

"Suç olduğunu bilmiyordum"

Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum.

Suç olmadığını düşünüyorum.

Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım.

12 yaşından beridir futbolla ilgileniyorum yıllardır emek veriyorum bu duruma düşmekten üzüntü duyuyorum.

Ayrıyeten TFF’den hak mahrumiyeti cezası aldım.

Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.

Duruşmayı Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan (sağda) ve futbolcu Kazımcan Karataş (solda) takip etti.

Metehan Baltacı'ya tahliye

Baltacı'nın avukatları, müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyanın esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesini ve Baltacı'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Baltacı'nın tahliyesine karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 12 Haziran'a ertelendi.

Okan Buruk: Çok mutluyuz

Tahliye kararı sonrası spor muhabirlerine kısa bir demeç veren Okan Buruk, "Metehan biraz önce tahliye edildi. Şu an çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.