İtalya Başbakanı Meloni referandum yenilgisi sonrası harekete geçti

İtalya’da yargı reformu öngören referandumu kaybeden Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinde, yenilginin sarsıntıları ve iç tartışmalar sürüyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kurulan hükümetler arasında en uzun ömürlü üçüncü hükümete liderlik eden Başbakan Meloni, 22-23 Mart'taki referandumda aldığı yenilginin ardından dün "yeniden başlangıç" için harekete geçti.

Meloni, dün, partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) Roma'daki genel merkezinde sonuçları değerlendirirken, kampanya döneminde muhalefetin kendilerine karşı kullandığı, haklarında bazı suçlamalar olan üst düzeydeki bazı isimlerin istifasını istedi.

Bu çerçevede farklı suçlama ve tartışmalarla kamuoyunda gündeme gelen Adalet Bakan Yardımcısı Andrea Delmastro ve Adalet Bakanı Özel Kalem Müdürü Giusi Bartolozzi, dün akşam istifa ederken, Başbakan Meloni'nin yazılı açıklamayla Turizm Bakanı Daniela Santanche'nin de bu 2 ismin yaptığı gibi "aynı tercihi yapması" çağrısında bulunması dikkati çekti.

Meloni'den "yeni bir başlangıç"

Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Meloni'nin parti kurmaylarıyla yaptığı değerlendirme sırasında, "Bugünden itibaren artık kimseyi korumayacağım" dediği ve "yeni bir başlangıç" için tartışmalı isimleri görevden alarak işe koyulduğu belirtildi.

Delmastro ve Bartolozzi'nin dün akşam istifa ederken, Turizm Bakanı Santanche'nin kapalı toplantılarda bu çağrıya direndiği aktarılan haberde, bunun üzerine Başbakan Meloni'nin eşine az rastlanır şekilde Başbakanlık açıklamasında kendi bakanını istifaya çağırma yoluna gittiği ifade edildi.

Haberde, İtalyan anayasasına göre başbakanın, görevdeki bir bakanı istifaya zorlayamadığına ve görevden alamadığına dikkati çekildi ve Meloni ile Santanche arasında "bilek güreşi" yaşandığı kaydedildi.

Haberde, Santanche'nin, kendisinin istifa etmesini gerektirecek bir durum olmadığını düşündüğü aktarıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de 3 yılı aşkın süredir Başbakan olan Meloni'nin referandum yenilgisi sebebiyle dün son derece "öfkeli" göründüğü ve referandum sonrası hesaplaşmaya gittiği belirtildi.

"Hükümette deprem"

La Repubblica gazetesi de Meloni hükümetinde, referandum yenilgisi sonrasında yaşananları, "Hükümette deprem" manşetiyle duyurdu.

Haberde, Adalet Bakanlığından 2 üst düzey ismi istifa ettiren Meloni’nin, Santanche’nin direnciyle karşılaştığı ve bu konuda kendi partisinden olan Senato Başkanı Ignazio La Russa’dan, Santanche’yi istifaya ikna etmesi için yardım istediği kaydedildi.

Gazetenin haberinde, istifaya direnen Santanche üzerinde baskıyı artırmak için dün akşam Meloni’nin, basın bildirisiyle istifa çağrısı yaptığı ifade edildi.

Turizm Bakanı Santanche ise Başbakanlıktan kamuya açık şekilde gelen istifa çağrısına rağmen bu sabah Bakanlığa geldi ve işinin başında olduğu görüntüsü verdi. Santanche, Bakanlığa girişinde basın mensuplarının, Başbakan'ın kendisinin istifasını istediğine dair sorulara yanıt vermedi.

Muhalefet partileri de Santanche'nin, Başbakan'ın desteği olmadan görevde kalma şansının çok az olduğu gerekçesiyle parlamentonun her iki kanadında da güvensizlik önergesi sunduğu kaydedildi.