DÜNYA

DMM'den birlik ve beraberliği hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarı

DMM'den birlik ve beraberliği hedef alan dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), milli güvenliği ve toplumsal barışı korumak adına dezenformasyonla mücadelede en güçlü savunmanın farkında olmak, provokatif içeriklerin yayılımına destek vermemek ve resmi makamlarca teyit edilmiş doğru bilgileri takip etmek olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son dönemde bölge genelinde yaşanan kritik gelişmeler ve hareketlilikle beraber, ülke huzurunu, milli güvenliğini, toplumsal birlik ve beraberliğini hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinde artış gözlemlendiği vurgulandı.

Özellikle yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen gerçek dışı görsel, ses ve video içerikleriyle (deepfake) kamuoyunda algı operasyonları yürütüldüğü ve toplumsal hassasiyetlerin manipüle edilmeye çalışıldığı belirtilen açıklamada, provokatif amaçlarla sosyal medya mecralarında yaygınlaştırılmaya çalışılan içeriklere karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, sadece ilgili resmi makamların yaptığı açıklamalara itibar edilmesi, kaynağı belirsiz, sansasyonel veya duygusal tepki oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı şüpheyle yaklaşılması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması istendi.

Teknolojik imkanlarla üretilen dezenformatif içeriklerin birer "psikolojik harekat" unsuru olduğunun unutulmaması ve bu tür manipülasyonlara karşı sağduyunun korunmasının önem arz ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli güvenliğimizi ve toplumsal barışımızı korumak adına, dezenformasyonla mücadelede en güçlü savunmamızın farkında olmak, provokatif içeriklerin yayılımına destek vermemek ve resmi makamlarca teyit edilmiş doğru bilgileri takip etmek olduğu unutulmamalıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
Altın günü böyle kapattı! Altın borsasında en fazla...
Altın günü böyle kapattı! Altın borsasında en fazla...
İstanbul'da Nevruz'un bilançosu: 9 kişi tutuklandı
İstanbul'da Nevruz'un bilançosu: 9 kişi tutuklandı
Kartal'da 6. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin erkek arkadaşı gözaltına alındı
Kartal'da 6. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin erkek arkadaşı gözaltına alındı
Akit ile Özgür Özel arasında kavga! "Biz AK taraftayız Özgür, ya sen?"
Akit ile Özgür Özel arasında kavga! "Biz AK taraftayız Özgür, ya sen?"
Katar Emiri'nden Türkiye’nin Doha Büyükelçiliğine taziye ziyareti
Katar Emiri'nden Türkiye’nin Doha Büyükelçiliğine taziye ziyareti
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinlilere saldıran İsraillilere bir kez daha desteğini açıkladı
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Filistinlilere saldıran İsraillilere bir kez daha desteğini açıkladı
Galatasaraylıları ayağa kaldıran Osimhen gelişmesi
Galatasaraylıları ayağa kaldıran Osimhen gelişmesi
Türkiye-Romanya maçı öncesi Lucescu'dan dikkat çeken açıklama: "Bir çare var mı? Bilmiyorum"
Türkiye-Romanya maçı öncesi Lucescu'dan dikkat çeken açıklama: "Bir çare var mı? Bilmiyorum"
İran'dan ABD'nin sunduğu öne sürülen 15 maddelik talep listesi iddialarına tepki
İran'dan ABD'nin sunduğu öne sürülen 15 maddelik talep listesi iddialarına tepki
Arda Güler'den "Romanya'da seni Hagi'ye benzetiyorlar" sorusuna cevap
Arda Güler'den "Romanya'da seni Hagi'ye benzetiyorlar" sorusuna cevap
Vincenzo Montella basın toplantısında şaşkına döndü: Böyle bir soruyu beklemiyordum
Vincenzo Montella basın toplantısında şaşkına döndü: Böyle bir soruyu beklemiyordum
Garanti BBVA Leasing'den taşıt finansmanında dijital dönüşüm
Garanti BBVA Leasing'den taşıt finansmanında dijital dönüşüm