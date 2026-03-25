Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin tükendi halk yaya kaldı...

45 GÜNLÜK YAKIT REZERVİ KALDI

Enerji Bakanlığı ise mevcut tüketim seviyelerine göre ülkede yaklaşık 45 günlük yakıt rezervi bulunduğunu açıkladı. Hükümetin, stokları güçlendirmek amacıyla 1 milyon varil petrol temini için bölge içi ve dışı ülkelerle görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Manila yönetiminin, ABD ile temas kurarak yaptırım altındaki ülkelerden petrol alımına yönelik muafiyet seçeneklerini de değerlendirdiği belirtildi.

ÜLKEDE KAOS YAŞANIYOR

Ancak alınan karar, ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi. Artan yakıt fiyatlarına tepki gösteren ulaşım sendikaları ve sivil toplum kuruluşları, hükümetin adımlarını yetersiz buldu. Piston adlı taşımacılık örgütü, acil durum ilanını “yüzeysel bir çözüm” olarak nitelendirerek, petrol üzerindeki vergilerin kaldırılması çağrısında bulundu.

VATANDAŞLAR İŞLERİNE YÜRÜYEREK GİTTİ

Öte yandan artan yakıt fiyatları ve tedarik endişesi hayatı felç ederken, bazı bölgelerde benzin bulunamaması ulaşımı aksattı, vatandaşlar okula ve işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

GREV HAZIRLIĞI BAŞLADI

Ülkede toplu taşıma çalışanları ve tüketici grupları, yakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için iki günlük grev hazırlığına başladı. Hükümet ise etkileri hafifletmek amacıyla bazı şehirlerde ücretsiz otobüs hizmeti başlatırken, motosikletli kuryeler ve toplu taşıma çalışanlarına 5 bin peso destek ödemesi yapılacağını duyurdu.

Uzmanlar, enerji krizinin yalnızca yakıt fiyatlarını değil, ulaşım ve temel tüketim maliyetlerini de artırarak ekonomik baskıyı derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.