Katar Emiri'nden Türkiye’nin Doha Büyükelçiliğine taziye ziyareti

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da Türk-Katar Ortak Kuvvet Komutanlığı idaresindeki eğitimler sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde şehit olan askerler için Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği’ne taziye ziyaretinde bulundu.

Katar Emiri, ziyaret kapsamında Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu nezdinde Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette şehitler için Allah’tan rahmet dileyen Katar Emiri, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine sabır ve başsağlığı temennisinde bulunarak, yaşanan elim hadiseden ötürü Türkiye ve Katar'ın dayanışma içinde olduğunu ifade etti.​​​​​​​

Ziyarette, iki ülke arasındaki güçlü askeri ve stratejik iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, 22 Martta rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen helikopterde şehit olan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirmişti.

