Elinizde altın varsa aman dikkat! İslam Memiş'ten havalara uçuracak tahmin, gram altın...
Orta Doğu'da yaşanan gerilim piyasalara yansımaya devam ediyor. Senenin başında tarihi seviyeyi test eden altın fiyatları son haftalarda düşüş kaydediyor.Elinde altın olanın kafası karışık. Piyasa Uzmanı İslam Memiş de ani düşüşün yatırımcıyı da kuyumcuları da şaşırttığını belirtti. Altın yeniden yükselecek mi diye merak ediyorsanız Memiş bakın ne diyor? Bu iddia doğru çıkarsa yatırımcı yaşadı.
Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, fiyatlardaki ani düşüşün hem yatırımcıları hem de kuyumcuları şaşırttığını belirtti.
MAKAS ARALIĞI 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Memiş, paketli gram altın, çeyrek ve yarım altın gibi ürünlerin bulunamadığını dile getirdi. Alım-satım makas aralığının da ciddi şekilde açıldığını vurgulayan Memiş, “Normalde 20-30 lira olan makas aralığı 250-300 liraya çıktı” ifadelerini kullandı.
“FIRSAT KAÇMADI” DEDİ
Fiyatlardaki gerilemenin panik yaratmaması gerektiğini söyleyen Memiş, yatırımcılara sakin olmaları çağrısında bulundu.
Memiş, “Fırsatlar kaçmadı, geçmedi. Vatandaş yine düşük fiyattan altın alma imkânı bulur” ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarının gün içinde 300-400 dolar aralığında dalgalanabildiğini dile getiren Memiş, piyasaların Trump’ın açıklamalarına göre yön bulduğunu ve savaş kaynaklı manipülasyonların sürdüğünü söyledi.