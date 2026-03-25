İstanbul'da Nevruz'un bilançosu: 9 kişi tutuklandı

İstanbul'da Nevruz'un bilançosu: 9 kişi tutuklandı

İstanbul'da 22 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.

İstanbul'da 22 Mart günü düzenlenen Nevruz kutlamaları esnasında "PKK propagandası" yaptıkları iddia edilen 9 kişi tutuklandı.

Erdoğan: Provokasyonlara izin vermeyeceğiz: ''Nevruzu bahane eden alçaklar cevabını alacak''

38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlendiği öne sürülen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 38 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.

