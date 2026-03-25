Türk fenomen Kübra Karaaslan'dan kötü haber! Mezarını paylaştılar...
Ünlü Tiktok fenomeni Kübra Karaaslan’ın öldüğü iddia edilirken sosyal medyada mezarının paylaşılması kafaları karıştırdı. Peki, Kübra Karaaslan gerçekten de öldü mü yoksa yaşıyor mu?
TikTok fenomenlerinden biri olan ve geçtiğimiz haftalar içerisinde tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak askıya alan Kübra Karaaslan’ın intihar ederek hayatına son verdiği iddia edildi. Kübra Karaaslan’ın mezarının paylaşılması takipçilerini derin bir acıya uğrattı.
KÜBRA KARAASLAN ÖLDÜ MÜ?
Ancak şu ana kadar Kübra Karaaslan’in ailesinden ya da arkadaş çevresinden bu haberi doğrulayan bir paylaşım yapılmamıştır. Sosyal medya hesaplarının bir süreliğine kapatılması ve içerik paylaşımına ara verilmesi, takipçilerini endişelendirmişti.
KÜBRA KARAASLAN KİMDİR?
Kübra Karaaslan özellikle TikTok başta olmak üzere pek çok sosyal medya hesabı bulunan bir fenomendir. Günlük yaşamından kesitler, eğlenceli videolar ve takipçileriyle kurduğu samimi diyaloglarla tanınan genç fenomen özellikle de çocuklar tarafından çok seviliyordu.
Yaşam tarzı başta olmak üzere mizah ve kişisel deneyimlerini paylaştığı kısa videolarla dikkat çeken Karaaslan, takipçileriyle olan etkileşimi ve platformun dinamiklerine uygun içerikleriyle popüler isimler arasına girmeyi başardı.
Son dönemde sosyal medya hesaplarını kapatan Karaaslan hemen ardından da sağlık durumunda hakkında çıkan iddialarla çokça konuşulmuştu.
KÜBRA KARAASLAN İNTİHAR MI ETTİ?
TikTok fenomeni Kübra Karaaslan’ın intihar ederek yaşamına son verdiği iddia edildi. Ancak bu haber ailesi ya da yakın çevresi tarafından henüz teyit edilmedi.