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Bursa Orhangazi'de kardan tank yaptılar, adını TOGG koydular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa Orhangazi'de kardan tank yaptılar, adını TOGG koydular

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik gölü kenarında çay bahçesinde çalışanlar tarafından yapılan kardan tank görenleri şaşırtıyor. İşçiler, 2 ton karın kullanıldığı tanka ise TOGG ismini verdi.

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İznik gölü kıyısında bulunan Çınar Aile Çay Bahçesi işletmecisi Mehmet Udun ve yeğeni Serdar Udun ile çalışanları, kardan tank yaptı. Çalışanlar, tam 6 saatlik bir çalışma ile kardan dev bir tank yaptı.

Çay bahçesi yanında bulunan bungalov evlerde kalan Gemlik’teki TOGG mühendislerinin de büyük ilgisini çeken tanka ise TOGG ismi verildi. İşletme sahibi Mehmet Udun, "Arkadaşlar ve yeğenlerimizle beraber yıllardır bir tank yapmayı düşünüyorduk. Gemlik’teki TOGG fabrikasında çalışan arkadaşlarımız da vardı. Onlardan ilhamla ismini TOGG koyalım dedik. Arabamız olduğu gibi bir de tankımız olsun istedik" dedi.

Öte yandan tank vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor. Çok sayıda vatandaş kardan tank ile fotoğraf çekiliyor.

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