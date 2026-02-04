BIST 13.895
DOLAR 43,51
EURO 51,43
ALTIN 7.067,46
HABER /  DÜNYA

Bunların hepsi iğrenç! Epstein'e ünlü yazarın attığı sapkın mesaja bakın

Bunların hepsi iğrenç! Epstein'e ünlü yazarın attığı sapkın mesaja bakın

Jeffrey Epstein'ın kamuoyuna açıklanan yeni belgeleri arasında, Hindistan asıllı yazar Deepak Chopra'ya ait olan sapkın mesaj ifşa oldu. Ünlü yazar Epstein'e "Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir" ifadelerini içeren bir e-posta atmış.

Abone ol

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, dünya çapında tanınan isimlerle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Bu belgeler arasında, Hindistan asıllı yazar ve spiritüel konuşmacı Deepak Chopra'ya ait olduğu öne sürülen bir e-postanın da yer aldığı iddia edildi.

Tanrı kurgu tatlı kızlar gerçek
Söz konusu e-postada Chopra'nın Epstein'e şunları yazdığı ortaya çıktı:

-"Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir"

Belgelerin yayımlanmasının ardından bu cümle, dış basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Deepak Chopra cephesinden ise iddiaya ilişkin şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı.

Bunların hepsi iğrenç! Epstein'e ünlü yazarın attığı sapkın mesaja bakın - Resim: 0

Epstein dosyalarında Chopra'nın isminin geçtiği e-posta trafiğinin büyük bölümünün gündelik sohbetler ve haber paylaşımlarıyla sınırlı olduğu, söz konusu ifadeye ilişkin ise bağlam ve özgünlük tartışmalarının sürdüğü vurgulanıyor.

Uzmanlar ve hukuk çevreleri, Epstein belgelerinde bir ismin geçmesinin tek başına suçlama veya doğrudan bir ilişki anlamına gelmediğini, belgelerin büyük bölümünün iddia ve yorumlardan oluştuğunu hatırlatıyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Jeffrey Epstein gerçekten öldü mü? FBI yeni ölüm fotoğraflarını yayınladı
Foto Galeri Jeffrey Epstein gerçekten öldü mü? FBI yeni ölüm fotoğraflarını yayınladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eve girenler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı! Hemen ekiplere haber verildi
Eve girenler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı! Hemen ekiplere haber verildi
Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü
Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü
Özgür Özel'den Bahçeli iddiası: "Ya erken seçim çağrısı yapacak ya da..."
Özgür Özel'den Bahçeli iddiası: "Ya erken seçim çağrısı yapacak ya da..."
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geliyor! Saat belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geliyor! Saat belli oldu
Adana'da aile faciası! 3 çocuk annesi eşini öldürüp başında ağladı
Adana'da aile faciası! 3 çocuk annesi eşini öldürüp başında ağladı
Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Bakliyat ve kuruyemişte etiketler sabitlendi
Bakliyat ve kuruyemişte etiketler sabitlendi
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4'ü çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4'ü çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti
Emekliler dikkat! Maaş farkı ödemeleri bugün hesaplarda
Emekliler dikkat! Maaş farkı ödemeleri bugün hesaplarda
Dilek İmamoğlu'ndan kardeş açıklaması! Önce eşim, kayınpederim şimdi de abim
Dilek İmamoğlu'ndan kardeş açıklaması! Önce eşim, kayınpederim şimdi de abim
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı