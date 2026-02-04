Bunların hepsi iğrenç! Epstein'e ünlü yazarın attığı sapkın mesaja bakın

Jeffrey Epstein'ın kamuoyuna açıklanan yeni belgeleri arasında, Hindistan asıllı yazar Deepak Chopra'ya ait olan sapkın mesaj ifşa oldu. Ünlü yazar Epstein'e "Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir" ifadelerini içeren bir e-posta atmış.

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, dünya çapında tanınan isimlerle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Bu belgeler arasında, Hindistan asıllı yazar ve spiritüel konuşmacı Deepak Chopra'ya ait olduğu öne sürülen bir e-postanın da yer aldığı iddia edildi.

Tanrı kurgu tatlı kızlar gerçek

Söz konusu e-postada Chopra'nın Epstein'e şunları yazdığı ortaya çıktı:

-"Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir"

Belgelerin yayımlanmasının ardından bu cümle, dış basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Deepak Chopra cephesinden ise iddiaya ilişkin şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı.

Epstein dosyalarında Chopra'nın isminin geçtiği e-posta trafiğinin büyük bölümünün gündelik sohbetler ve haber paylaşımlarıyla sınırlı olduğu, söz konusu ifadeye ilişkin ise bağlam ve özgünlük tartışmalarının sürdüğü vurgulanıyor.

Uzmanlar ve hukuk çevreleri, Epstein belgelerinde bir ismin geçmesinin tek başına suçlama veya doğrudan bir ilişki anlamına gelmediğini, belgelerin büyük bölümünün iddia ve yorumlardan oluştuğunu hatırlatıyor.