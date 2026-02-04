Özgür Özel'den Bahçeli iddiası: "Ya erken seçim çağrısı yapacak ya da..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin dün MHP Grup Toplantısı'nda söylediği "Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır" sözlerini değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında "CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması, tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır." demişti. CHP lideri Özgür Özel, NOW TV yayınında Bahçeli'nin açıklamaları hakkında konuşurken dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Özel, Bahçeli için "Ya bir erken seçim çağrısı yapacak; geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor, muhataplarının da bundan haberdar olmamasını istiyor olabilir. Ya da Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkacak, ona bir mesaj vermektedir." dedi.

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Döküm olarak elimde de var; Bahçeli, 2018’in ocak ayında 'erken seçim beklemek ahmaklıktır' deyip, erken seçim isteyeni 'vatan hainliğiyle' dahi suçlayacak kadar en ağır hakaretleri söyleyerek, 'erken seçim talep etmek vatan hainliğidir' demiştir.

En son bu sözünü söyledikten bir hafta sonra grup toplantısına çıkıp 'ağustos ayında erken seçim yapalım' demiştir. Sayın Bahçeli, bir hafta önce 'erken seçim istemek vatan hainliğidir' deyip, bir hafta sonra erken seçime tarih veren bir siyasetçidir.

O yüzden tanımlamalarının hiçbirini üstüme alınmıyorum. O sözleri bana söylüyor olamaz. O sözleri erken seçim olmayacağını ispatlamak için de söylüyor olamaz. Çünkü geçmişte bir hafta içinde erken seçim ilan ettiğine göre… Ya bir erken seçim çağrısı yapacak; geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor, muhataplarının da bundan haberdar olmamasını istiyor olabilir. Ya da Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkacak, ona bir mesaj vermektedir.

Ben hiç üzerime alınmadım. Çünkü ben Bahçeli’nin kapısına 'erken seçim' diye gitmiş değilim. Ben Sayın Bahçeli’nin kapısına gitmez değilim. Türkiye’nin menfaati varsa onun için giderim."