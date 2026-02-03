Bülent Arınç: Bahçeli'yi takdirle dinledim

Bülent Arınç paylaşımında, "Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı büyük bir ilgi ve takdirle dinledim. Kendilerini içtenlikle tebrik ederim" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerini değerlendirdi.

Bahçeli'nin, "Değerli arkadaşlarım; Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." sözlerini değerlendiren Arınç, ilgiyle takip ettiğini söyledi.

Arınç, Devlet Bahçeli'yi tebrik ettiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"UMARIM PEK ÇOK KİMSE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUR"

"Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı büyük bir ilgi ve takdirle dinledim. Kendilerini içtenlikle tebrik ederim.

Umarım ki adını zikrettiği isimlerle birlikte siyasî düşünceleri, fikirleri ve eylemleri sebebiyle halen cezaevinde olan pek çok kimse de bir an önce özgürlüğüne kavuşur.

"ADALET İLE HÜKMETMEK ÖNEMLİ"

Sayın Bahçeli’yi dinlerken inancımızda adil olmanın ve adalet ile hükmetmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kıssa geldi ve sizlerle de paylaşmak istedim.

"SAYIN ERDOĞAN VE BAHÇELİ BUNA ÖRNEK OLACAKTIR"

Bu kıssadan atıfla demek istiyorum ki 1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir. Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi.

İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır."