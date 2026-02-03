BIST 13.589
DOLAR 43,54
EURO 51,46
ALTIN 6.805,47
HABER /  POLİTİKA

Bülent Arınç: Bahçeli'yi takdirle dinledim

Bülent Arınç: Bahçeli'yi takdirle dinledim

Bülent Arınç paylaşımında, "Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı büyük bir ilgi ve takdirle dinledim. Kendilerini içtenlikle tebrik ederim" dedi.

Abone ol

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerini değerlendirdi. 

Bahçeli'nin, "Değerli arkadaşlarım; Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." sözlerini değerlendiren Arınç, ilgiyle takip ettiğini söyledi. 

Arınç, Devlet Bahçeli'yi tebrik ettiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"UMARIM PEK ÇOK KİMSE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUR"

"Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı büyük bir ilgi ve takdirle dinledim. Kendilerini içtenlikle tebrik ederim.

Umarım ki adını zikrettiği isimlerle birlikte siyasî düşünceleri, fikirleri ve eylemleri sebebiyle halen cezaevinde olan pek çok kimse de bir an önce özgürlüğüne kavuşur.

"ADALET İLE HÜKMETMEK ÖNEMLİ"

Sayın Bahçeli’yi dinlerken inancımızda adil olmanın ve adalet ile hükmetmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kıssa geldi ve sizlerle de paylaşmak istedim.

"SAYIN ERDOĞAN VE BAHÇELİ BUNA ÖRNEK OLACAKTIR"

Bu kıssadan atıfla demek istiyorum ki 1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir. Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi.

İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır." 

ÖNCEKİ HABERLER
Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi
Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı yenişemedi
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda farka koştu
Trabzonspor Türkiye Kupası'nda farka koştu
O ülkede şiddetli deprem
O ülkede şiddetli deprem
YSK'nin üç yeni üyesi belirlendi
YSK'nin üç yeni üyesi belirlendi
Abdullah Özdemir: CHP'li belediyeler kentsel dönüşüm konusunda duyarsız
Abdullah Özdemir: CHP'li belediyeler kentsel dönüşüm konusunda duyarsız
Medipol’den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın organ nakli başarıyla yapıldı
Medipol’den beklenen açıklama: Ufuk Özkan'ın organ nakli başarıyla yapıldı
4 ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
4 ilde 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Trump, anlaşmak için Harvard'dan 1 milyar dolar tazminat istedi
Trump, anlaşmak için Harvard'dan 1 milyar dolar tazminat istedi
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı
Kocaeli'de istinat duvarı yıkıldı: 2 bina boşaltıldı
İspanya'da 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı
İspanya'da 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı
Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu
Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu