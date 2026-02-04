BIST 13.895
DOLAR 43,51
EURO 51,43
ALTIN 7.067,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da aile faciası! 3 çocuk annesi eşini öldürüp başında ağladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da aile faciası! 3 çocuk annesi eşini öldürüp başında ağladı

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü. Öldürdüğü eşinin başında gözyaşı döken katil koca, polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin üç çocuğunun olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin ikinci katında ikamet eden Şevket A. ile eşi Kadriye A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şevket A, eşini bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadriye A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da aile faciası! 3 çocuk annesi eşini öldürüp başında ağladı - Resim: 0

Öldürdüğü eşinin başında gözyaşı döktü

Polis ekibi, bıçakladığı eşinin yanında ağlayan Şevket A'yı gözaltına aldı. Kadının cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, çiftin üç çocuğunun olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Serenad Bağcan tuzağa düştü 5 milyon TL'sini dolandırıcılara kaptırdı!
Foto Galeri Serenad Bağcan tuzağa düştü 5 milyon TL'sini dolandırıcılara kaptırdı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Bakliyat ve kuruyemişte etiketler sabitlendi
Bakliyat ve kuruyemişte etiketler sabitlendi
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4'ü çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4'ü çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti
Emekliler dikkat! Maaş farkı ödemeleri bugün hesaplarda
Emekliler dikkat! Maaş farkı ödemeleri bugün hesaplarda
Dilek İmamoğlu'ndan kardeş açıklaması! Önce eşim, kayınpederim şimdi de abim
Dilek İmamoğlu'ndan kardeş açıklaması! Önce eşim, kayınpederim şimdi de abim
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı
Dünyanın konuştuğu sapık Epstein MOSSAD mı yoksa Rus ajanı mı?
Dünyanın konuştuğu sapık Epstein MOSSAD mı yoksa Rus ajanı mı?
Kar kalınlığı 1 metreyi aşmıştı! Sarıkamış'ta belediye ekipleri biriken karı şehir dışına taşıyor...
Kar kalınlığı 1 metreyi aşmıştı! Sarıkamış'ta belediye ekipleri biriken karı şehir dışına taşıyor...
Venezuela'da hükümet destekçisi ve karşıtı protestocular sokaklara döküldü
Venezuela'da hükümet destekçisi ve karşıtı protestocular sokaklara döküldü
Türkiye'nin deprem bölgesi için sağladığı dış finansman 8,7 milyar dolara yaklaştı
Türkiye'nin deprem bölgesi için sağladığı dış finansman 8,7 milyar dolara yaklaştı
Süreç raporu için 5. toplantı bugün
Süreç raporu için 5. toplantı bugün