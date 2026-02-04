BIST 13.895
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geliyor! Saat belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geliyor! Saat belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız futbolcu N'Golo Kante, akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

Sarı-lacivertlilerin 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu taşıyacak özel uçağın saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

"Bazı hikayeler zaman alır ama yarım kalmaz"

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcunun transferine ilgiyi, "Bazı hikayeler zaman alır ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante." açıklamasını yapmıştı.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli futbolcu, uzun yıllar Chelsea forması da giymişti.

