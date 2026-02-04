Bakliyat ve kuruyemişte etiketler sabitlendi

Ramazan ayına sayılı günler kala gıda sektöründen tüketiciyi rahatlatacak hamle geldi. Kuru gıda ve kuruyemiş toptancıları, temel gıda maddelerinde fiyatları sabitleme kararı aldı. Bazı kalemlerde fiyatlar Kasım ayı seviyesinde dondurulurken, hurma fiyatlarında geçen yıla oranla düşüş gözleniyor.

Enflasyonist ortamda alım gücü düşen vatandaş için Ramazan sofraları bu yıl "sabit fiyat" güvencesiyle kurulacak. Türkiye'nin önde gelen gıda tedarikçileri ve toptancı merkezleri, toplumsal sorumluluk vizyonuyla hareket ederek Ramazan ayı boyunca, hatta bazı ürünlerde Mart ayı sonuna kadar zam yapmama kararı aldıklarını duyurdu.

5 AYLIK DEV SABİTLEME: "KASIM FİYATLARI GEÇERLİ"

Sektörün duayen isimlerinden Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, bu yıl uygulamayı daha geniş bir zamana yaydıklarını açı. Reis, planlı bir stok yönetimiyle Kasım ayı fiyatlarını Mart sonuna kadar sabitlediklerini belirterek şu detayları paylaştı:

Bakliyat ürünlerinde Kasım ayı etiketleri 5 ay boyunca korunacak.

Rekoltesinde %30 kayıp yaşanan mercimekte ise Aralık ayı fiyatları baz alınacak.

Piyasadaki spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek ve aile bütçesine doğrudan katkı sunmak.

TOPTANCILARDAN "BEREKET" SÖZÜ

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) ve AYTOP Gıda Sitesi yönetimleri de esnafla el sıkışarak fiyat istikrarı sözü aldı. İGTOT Başkan Vekili Cengiz Karadağ, Ramazan'ı bir "fırsat" değil, hizmet dönemi olarak gördüklerini vurguladı:

"Esnafımızdan yağ, pirinç, un ve mercimek gibi temel ürünlerde fiyatları sabit tutma sözü aldık. Şeffaf bir süreç yürütüyoruz; vatandaşlarımız 4 ay önceki fiyatlarımızı bugünkülerle kıyaslayabilir."