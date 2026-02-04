Taksiye alınmayan kadın camı çerçeveyi indirdi

Bursa'da taksiye alınmadığını iddia eden kadın taksi durağına zarar verdi.Taksi durağı çalışanları S.B'den şikayetçi oldu.

Abone ol

Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesinde dolu olduğu gerekçesiyle taksiye alınmadığını iddia eden S.B. (32), taksi durağındaki görevliyle tartışmaya başladı.

S.B, tartışmanın ardından eline geçirdiği metal parçayla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını, güvenlik kameralarını kırarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde taksi durağında yaklaşık 150 bin liralık zarar olduğu belirlendi.

Taksi durağı çalışanları S.B'den şikayetçi oldu.