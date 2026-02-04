BIST 13.895
DOLAR 43,51
EURO 51,43
ALTIN 7.067,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Taksiye alınmayan kadın camı çerçeveyi indirdi

Taksiye alınmayan kadın camı çerçeveyi indirdi

Bursa'da taksiye alınmadığını iddia eden kadın taksi durağına zarar verdi.Taksi durağı çalışanları S.B'den şikayetçi oldu.

Abone ol

Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesinde dolu olduğu gerekçesiyle taksiye alınmadığını iddia eden S.B. (32), taksi durağındaki görevliyle tartışmaya başladı.

S.B, tartışmanın ardından eline geçirdiği metal parçayla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını, güvenlik kameralarını kırarak bölgeden uzaklaştı.

Taksiye alınmayan kadın camı çerçeveyi indirdi - Resim: 0

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde taksi durağında yaklaşık 150 bin liralık zarar olduğu belirlendi.

Taksi durağı çalışanları S.B'den şikayetçi oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
25 yıl önce "gizemli ada" olarak paylaşılmıştı! Simpsonlar Epstein dosyalarını mı işaret etmişti?
25 yıl önce "gizemli ada" olarak paylaşılmıştı! Simpsonlar Epstein dosyalarını mı işaret etmişti?
İran’daki protestolarda ölü sayısı 6 bin 872’ye yükseldi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 6 bin 872’ye yükseldi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 6 bin 872’ye yükseldi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 6 bin 872’ye yükseldi
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi
Bunların hepsi iğrenç! Epstein'e ünlü yazarın attığı sapkın mesaja bakın
Bunların hepsi iğrenç! Epstein'e ünlü yazarın attığı sapkın mesaja bakın
Eve girenler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı! Hemen ekiplere haber verildi
Eve girenler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı! Hemen ekiplere haber verildi
Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü
Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü
Özgür Özel'den Bahçeli iddiası: "Ya erken seçim çağrısı yapacak ya da..."
Özgür Özel'den Bahçeli iddiası: "Ya erken seçim çağrısı yapacak ya da..."
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geliyor! Saat belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geliyor! Saat belli oldu
Adana'da aile faciası! 3 çocuk annesi eşini öldürüp başında ağladı
Adana'da aile faciası! 3 çocuk annesi eşini öldürüp başında ağladı
Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Bakliyat ve kuruyemişte etiketler sabitlendi
Bakliyat ve kuruyemişte etiketler sabitlendi