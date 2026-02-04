BIST 13.933
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Düzce'de yapılacak konutların kurası çekildi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Düzce'de inşa edilecek 2 bin 470 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye'nin, dağları, yaylaları, nehirleri, gölleri ve denizleriyle cennet gibi vatan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna dikkati çeken Suver, Türkiye'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinin öneminden bahsetti.

Suver, kentsel dönüşümün vatandaş, belediye ve Bakanlık olmak üzere üç eksen üzerinde yürütüldüğünü anlatarak, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm ülkemizde devam ederken, bir yandan da 500 bin sosyal konutu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uygulamak üzere çalışmalara başladık. Yani ülkemizde bir taraftan yeni konutlar üretiyoruz, bir taraftan da mevcut yapı stokunu dönüştürmeye çalışıyoruz. Yine verilere göre, ülkemizin yarısı kiracı ve enflasyonun en büyük nedeni de bu hissedilen kira giderleridir. İnşallah bunları da minimize edeceğiz. İnşallah bu 500 bin konut projesi de en kısa zamanda gerçekleşecek ve arkasından daha 500 binlik projeler gelecek. Ülkemiz, layık olduğu yeni Türkiye Yüzyılı vizyonuna erişecektir. Bu vizyona hepiniz layıksınız."

Düzce Valisi Mehmet Makas da Düzce’nin bereketli bir bölge olduğunu belirterek, yapılacak projede hak sahibi olacak vatandaşları tebrik etti, inşa edilecek 2 bin 470 konutun hayırlı olmasını diledi.

Törene katılan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de yaptıkları konuşmada, projenin önemine değinerek, vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Konuşmaların ardından dua edildi. Daha sonra, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleriyle butona basarak kura çekilişini gerçekleştirdi.

Törene, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

