BIST 13.933
DOLAR 43,51
EURO 51,47
ALTIN 7.070,40
HABER /  GÜNCEL

Erbakan: Masalı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın

Erbakan: Masalı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ekonomi yönetimini eleştirdi. TÜİK’in verilerini "manipülasyon" olarak niteleyen Erbakan, dezenflasyon sürecine dair açıklamaları "masal" olarak tanımlayarak erken seçim çağrısında bulundu.

Abone ol

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2026 yılındaki ikinci toplantısının ardından yayımlanan bildiriye siyaset kanadından ilk tepki Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Erbakan, enflasyon rakamları ile halkın alım gücü arasındaki makasın açıldığını vurguladı.

"RAKAMLARIN İÇİNDE MANİPÜLASYON VAR"

Aralık ayında %0,89 olarak açıklanan enflasyonun Ocak ayında %4,84’e yükselmesine dikkat çeken Erbakan, TÜİK’in açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Erbakan, bu durumun maaş zamlarını düşük tutmak için kurgulandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Siz hâlâ bildiri mi yayımlıyorsunuz? Bu rakamların içinde TÜİK var, manipülasyon var, dezenformasyon var; yapılacak maaş zamlarını düşük tutarak halkın ekmeğiyle oynamak var. Halkın gerçek enflasyonu ile kağıt üzerindeki rakamlar uyuşmuyor."

"DEZENFLASYON BİR HİKAYEDEN İBARET"

Hükümetin dezenflasyon sürecine dair iyimser mesajlarını "hikaye anlatmak" olarak nitelendiren Erbakan, mevcut ekonomi politikalarının sonuç vermediğini belirtti. "Aynı yanlışları tekrarlayarak farklı sonuçlar alamazsınız" diyen Yeniden Refah lideri, çözümün sandık olduğunu ifade etti:

"Halka dezenflasyon hikayesi anlatıyorsunuz. Masal anlatmayı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın. Milletin artık bu politikalara tahammülü kalmamıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti
CNN International muhabirinin Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı
CNN International muhabirinin Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı
Fenerbahçe Youssef En-Nesyri ayrılığını resmen duyurdu
Fenerbahçe Youssef En-Nesyri ayrılığını resmen duyurdu
Feti Yıldız'dan Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin açıklama: Liderimiz durumu özetledi
Feti Yıldız'dan Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin açıklama: Liderimiz durumu özetledi
İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'dan Ben-Gvir'i neden görevden almadığını açıklamasını istedi
İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'dan Ben-Gvir'i neden görevden almadığını açıklamasını istedi
Toptancılar açıkladı! Ramazanda zam yok, fiyatlar sabitlendi
Toptancılar açıkladı! Ramazanda zam yok, fiyatlar sabitlendi
İsrail, Refah Sınır Kapısı’ndaki hasta geçişini askıya aldı
İsrail, Refah Sınır Kapısı’ndaki hasta geçişini askıya aldı
Devlet Bahçeli'den Öcalan ve Demirtaş çıkışı sonrası yeni açıklama
Devlet Bahçeli'den Öcalan ve Demirtaş çıkışı sonrası yeni açıklama
6,1 büyüklüğünde deprem oldu!
6,1 büyüklüğünde deprem oldu!
5'i doktor 10 kişi gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
5'i doktor 10 kişi gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da böyle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da böyle karşılandı
Baba ve oğlunu öldürdü! Yaralı kurtulan anne dehşeti anlattı: Defalarca bizleri bıçakladı
Baba ve oğlunu öldürdü! Yaralı kurtulan anne dehşeti anlattı: Defalarca bizleri bıçakladı