Erbakan: Masalı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ekonomi yönetimini eleştirdi. TÜİK’in verilerini "manipülasyon" olarak niteleyen Erbakan, dezenflasyon sürecine dair açıklamaları "masal" olarak tanımlayarak erken seçim çağrısında bulundu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2026 yılındaki ikinci toplantısının ardından yayımlanan bildiriye siyaset kanadından ilk tepki Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Erbakan, enflasyon rakamları ile halkın alım gücü arasındaki makasın açıldığını vurguladı.

"RAKAMLARIN İÇİNDE MANİPÜLASYON VAR"

Aralık ayında %0,89 olarak açıklanan enflasyonun Ocak ayında %4,84’e yükselmesine dikkat çeken Erbakan, TÜİK’in açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Erbakan, bu durumun maaş zamlarını düşük tutmak için kurgulandığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Siz hâlâ bildiri mi yayımlıyorsunuz? Bu rakamların içinde TÜİK var, manipülasyon var, dezenformasyon var; yapılacak maaş zamlarını düşük tutarak halkın ekmeğiyle oynamak var. Halkın gerçek enflasyonu ile kağıt üzerindeki rakamlar uyuşmuyor."

"DEZENFLASYON BİR HİKAYEDEN İBARET"

Hükümetin dezenflasyon sürecine dair iyimser mesajlarını "hikaye anlatmak" olarak nitelendiren Erbakan, mevcut ekonomi politikalarının sonuç vermediğini belirtti. "Aynı yanlışları tekrarlayarak farklı sonuçlar alamazsınız" diyen Yeniden Refah lideri, çözümün sandık olduğunu ifade etti:

"Halka dezenflasyon hikayesi anlatıyorsunuz. Masal anlatmayı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın. Milletin artık bu politikalara tahammülü kalmamıştır."