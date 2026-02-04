İsrail, Refah Sınır Kapısı’ndaki hasta geçişini askıya aldı

İsrail’in Refah Sınır Kapısı’ndan yapılması planlanan üçüncü grup hasta ve yaralı tahliyesini askıya alması üzerine, Gazze’nin Han Yunus kentindeki Rehabilitasyon Hastanesi’nde tedavi gören hastalar sınırı geçmek için bindirildikleri ambulanslarda mahsur kaldı. Filistin Kızılayı karara tepki gösterirken, İsrail ordusuna bağlı COGAT ise sorumluluğun koordinasyon eksikliğinden kaynaklandığını savundu.

Abone ol

İsrail’in Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi’nden hasta ve yaralıların tahliyesine yönelik planlanan üçüncü geçişi askıya alması, Gazze’nin güneyinde yeni bir insani krize yol açtı. Han Yunus kentindeki Rehabilitasyon Hastanesi’nde bulunan hasta ve yaralılar, Mısır’a geçiş için bindirildikleri ambulanslarda saatlerce beklemek zorunda kaldı.

TAHLİYE HAZIRLIKLARI YARIM KALDI

İsrail’in Mayıs 2024’te kapattığı ve yaklaşık iki yıl aradan sonra 2 Şubat’ta çift yönlü olarak yeniden açılan Refah Sınır Kapısı, hasta ve yaralıların yurt dışında tedaviye erişimi açısından kritik önem taşıyor. Ancak Filistin Kızılayı, sınır kapısı üzerinden yapılması planlanan üçüncü grup tahliyenin son anda durdurulduğunu duyurdu.

Kararın, yeni bir hasta grubunun çıkışı için hazırlıklar tamamlanmak üzereyken alındığı belirtildi. Bunun üzerine, Gazze Şeridi’nin güneyindeki sağlık tesislerinden getirilen hasta ve yaralıların ambulanslardan indirilemediği, çıkış izni beklerken sınır kapısına yakın bölgelerde tutulduğu bildirildi.

FİLİSTİN KIZILAYI: BU KARAR TEKRARLANMAMALI

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raed Al-Nams, yaptığı açıklamada, “Bugün hastalar ve yaralıların Refah Sınır Kapısı’ndan geçişine yönelik koordinasyonun iptal edildiği bilgisi bize ulaştı” dedi.

Al-Nams, kararın ağır sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bu talihsiz karar tekrarlanmamalıdır. Gazze Şeridi’nde burada bulunmayan tedavilere acilen erişmesi gereken çok sayıda hasta vardır. İsrail’i, hastaların tahliyesine izin vermeye ve bu sayıların artırılması için gerçek adımlar atmaya zorlayacak çabalara ihtiyaç vardır.”

Al-Nams, özellikle ameliyat bekleyen ve kanser hastalarının her gecikmede hayati riskle karşı karşıya kaldığını belirtti. Sınır kapısının açılmasından bu yana tahliye edilen hasta sayısının son derece sınırlı olduğunu kaydeden sözcü, ilk gün yalnızca 5, ikinci gün ise 16 hastanın geçişine izin verildiğini hatırlattı. Bu rakamların, uzun bekleme listelerinde yer alan binlerce hasta ile kıyaslandığında “yok denecek kadar az” olduğunu söyledi.