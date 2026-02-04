BIST 13.876
5'i doktor 10 kişi gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim

Konya merkezli düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin belirli firma ve ürünlerin tercih edilmesi karşılığında maddi çıkar sağladıkları iddia ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı doktorların belirli firma ve ürünlerin tercih edilmesi karşılığında maddi çıkar sağladıkları iddiası üzerine çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Konya merkezli İstanbul, Antalya, Mardin ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

