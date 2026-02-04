BIST 13.895
Eve girenler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı! Hemen ekiplere haber verildi

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.Ekipler, olayla ilgisi olduğu öne sürülen şüpheli T.B.'yi (28) ise eve yakın bir alanda yaralı halde buldu

Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan A.K. (61) evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, A.K.'nın vücudunun farklı yerlerinde bıçak izleri olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu öne sürülen şüpheli T.B.'yi (28) ise eve yakın bir alanda yaralı halde buldu. Silahla vurulduğu belirlenen şüpheli, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

