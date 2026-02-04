BIST 13.895
DOLAR 43,51
EURO 51,43
ALTIN 7.067,46
HABER /  SPOR

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi.

Abone ol

İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.

Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Hyeon-gyu Oh ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP bildirimi yapıldı

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü Genk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Güney Koreli oyuncu, 32 maçta 10 gol kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eve girenler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı! Hemen ekiplere haber verildi
Eve girenler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı! Hemen ekiplere haber verildi
Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü
Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü
Özgür Özel'den Bahçeli iddiası: "Ya erken seçim çağrısı yapacak ya da..."
Özgür Özel'den Bahçeli iddiası: "Ya erken seçim çağrısı yapacak ya da..."
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geliyor! Saat belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante, İstanbul'a geliyor! Saat belli oldu
Adana'da aile faciası! 3 çocuk annesi eşini öldürüp başında ağladı
Adana'da aile faciası! 3 çocuk annesi eşini öldürüp başında ağladı
Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı
Bakliyat ve kuruyemişte etiketler sabitlendi
Bakliyat ve kuruyemişte etiketler sabitlendi
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4'ü çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4'ü çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti
Emekliler dikkat! Maaş farkı ödemeleri bugün hesaplarda
Emekliler dikkat! Maaş farkı ödemeleri bugün hesaplarda
Dilek İmamoğlu'ndan kardeş açıklaması! Önce eşim, kayınpederim şimdi de abim
Dilek İmamoğlu'ndan kardeş açıklaması! Önce eşim, kayınpederim şimdi de abim
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı