BIST 13.923
DOLAR 43,51
EURO 51,48
ALTIN 7.044,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hamile eşini dizlerinden vurup kaçtı! İlk ifadesinde böyle söyledi

Hamile eşini dizlerinden vurup kaçtı! İlk ifadesinde böyle söyledi

Antalya'nın Kepez ilçesinde hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı.Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde,pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Abone ol

Abdullah A. (33) ile hamile eşi Hatice A. (25) arasında dün tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A, silahla eşini sağ ve sol dizinden vurduktan sonra aracıyla kaçtı.

Evde ve çevrede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdullah A'yı kısa sürede yakaladı.

İlk ifadesinde böyle söyledi

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, kıskançlık nedeniyle eşiyle aralarında tartışma çıktığını, eylemi bir anlık öfkeyle yaptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan öncesinde İstanbul'da denetimler sıklaştı! Fahiş fiyat artışına izin verilmiyor
Ramazan öncesinde İstanbul'da denetimler sıklaştı! Fahiş fiyat artışına izin verilmiyor
1. sınıf öğrencisi Elanur'un kahreden ölümü
1. sınıf öğrencisi Elanur'un kahreden ölümü
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Düzce'de yapılacak konutların kurası çekildi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Düzce'de yapılacak konutların kurası çekildi
Erbakan: Masalı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın
Erbakan: Masalı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in son saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti
CNN International muhabirinin Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı
CNN International muhabirinin Epstein sorusu Donald Trump'ı çıldırttı
Fenerbahçe Youssef En-Nesyri ayrılığını resmen duyurdu
Fenerbahçe Youssef En-Nesyri ayrılığını resmen duyurdu
Feti Yıldız'dan Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin açıklama: Liderimiz durumu özetledi
Feti Yıldız'dan Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin açıklama: Liderimiz durumu özetledi
İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'dan Ben-Gvir'i neden görevden almadığını açıklamasını istedi
İsrail Yüksek Mahkemesi, Netanyahu'dan Ben-Gvir'i neden görevden almadığını açıklamasını istedi
Toptancılar açıkladı! Ramazanda zam yok, fiyatlar sabitlendi
Toptancılar açıkladı! Ramazanda zam yok, fiyatlar sabitlendi
İsrail, Refah Sınır Kapısı’ndaki hasta geçişini askıya aldı
İsrail, Refah Sınır Kapısı’ndaki hasta geçişini askıya aldı
Devlet Bahçeli'den Öcalan ve Demirtaş çıkışı sonrası yeni açıklama
Devlet Bahçeli'den Öcalan ve Demirtaş çıkışı sonrası yeni açıklama