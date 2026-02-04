İran’daki protestolarda ölü sayısı 6 bin 872’ye yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 872’ye ulaştığını açıkladı. Ajans, on binlerce kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Abone ol

HRANA tarafından yayımlanan son verilere göre, İran genelinde yaşanan olaylarda 50 bin 553 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında yaşanan çatışmalar ve müdahaleler sonucunda, aralarında 214 güvenlik görevlisinin de bulunduğu toplam 6 bin 872 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ajans, bir gün önce paylaşılan verilerde ölü sayısının 6 bin 854 olarak açıklandığını, son güncellemeyle birlikte bu rakamın arttığını belirtti. HRANA, 11 bin 280 vakanın ise hâlen inceleme ve doğrulama aşamasında olduğunu duyurdu.

GÖSTERİLER EKONOMİK KRİZLE BAŞLADI, ÜLKE GENELİNE YAYILDI

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik koşulların ağırlaşmasıyla birlikte, Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlamıştı. Kısa sürede başkent dışındaki kentlere de yayılan eylemler, ülke genelinde geniş çaplı protestolara dönüşmüştü.

Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta protestoların şiddetlenmesi üzerine, güvenlik önlemleri artırılmış ve ülke genelinde internet erişimine kısıtlamalar getirilmişti.

RESMİ MAKAMLAR DAHA DÜŞÜK RAKAMLAR AÇIKLAMIŞTI

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumu verilerine dayandırdığı 21 Ocak tarihli açıklamasında, gösteriler sırasında güvenlik güçleri ve siviller dâhil olmak üzere toplam 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Açıklamada, bu kişilerden 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik görevlileri ve siviller olduğu ifade edilirken, 690 kişiyle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmamıştı.

İran’da sokak protestolarının büyük ölçüde sona erdiği belirtilse de HRANA, yeni vakaların doğrulanmaya devam ettiğini öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını düzenli olarak güncellediğini duyurdu. Ajans, sahadan gelen bilgilerin teyit edilmesiyle rakamların değişebileceğini vurguladı.