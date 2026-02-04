BIST 13.876
Feti Yıldız'dan Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin açıklama: Liderimiz durumu özetledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin açıklaması parti kulislerinde konuşuluyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Selahattin Demirtaş’ın “yuvasına dönmesi” ve Abdullah Öcalan’a “umut hakkı” tanınması yönündeki çıkışının ardından konuya ilişkin çeşitli değerlendirmeler geliyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi söylentilerine ilişkin açıklama yaptı. Feti Yıldız, ‘’Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi konusunda mütabakat var mı?’’ sorusuna şu cevabı verdi:

Demirtaş’ın tahliyesine mahkeme karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak lazım. Eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda beyan varsa tahliye edilmeli. Genel Başkanımız tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı.

YASAL DÜZENLEMELER

Feti Yıldız, ‘’Bu hafta yasal düzenlemeler kanun teklifi haline gelir mi?’’ sorusuna ise şöyle cevap verdi:

Yüce Meclis’te gruplar anlaşırsa kanun teklifi gelir. Üzerinde anlaşılması da çok uzun sürmez. Bugünden 1 hafta -2 hafta gibi bir süre veremeyiz. Nisan ayı geç bir ay bana göre. Teyit ve tespit bir koşul. Hazırlayacağımız protokolde teyit-tespit şartı var.

