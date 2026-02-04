BIST 13.885
DOLAR 43,50
EURO 51,49
ALTIN 7.102,71
HABER /  DÜNYA

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4'ü çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4'ü çocuk 18 Filistinli hayatını kaybetti

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 4'ü çocuk 18 Filistinli yaşamını yitirdi.

Abone ol

İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusu ile Han Yunus kentinin güneyine yönelik topçu saldırılarında bulundu.

İsrail topçu birliklerinin Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahallelerinde sivillere ait çadır ve evleri hedef alması sonucu, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 14 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Han Yunus’un güneyinde yer alan Kizan Reşvan bölgesinde, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği topçu saldırısında ise biri çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralanan oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Dilek İmamoğlu'ndan kardeş açıklaması! Önce eşim, kayınpederim şimdi de abim
Dilek İmamoğlu'ndan kardeş açıklaması! Önce eşim, kayınpederim şimdi de abim
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 35'e çıktı
Dünyanın konuştuğu sapık Epstein MOSSAD mı yoksa Rus ajanı mı?
Dünyanın konuştuğu sapık Epstein MOSSAD mı yoksa Rus ajanı mı?
Kar kalınlığı 1 metreyi aşmıştı! Sarıkamış'ta belediye ekipleri biriken karı şehir dışına taşıyor...
Kar kalınlığı 1 metreyi aşmıştı! Sarıkamış'ta belediye ekipleri biriken karı şehir dışına taşıyor...
Venezuela'da hükümet destekçisi ve karşıtı protestocular sokaklara döküldü
Venezuela'da hükümet destekçisi ve karşıtı protestocular sokaklara döküldü
Türkiye'nin deprem bölgesi için sağladığı dış finansman 8,7 milyar dolara yaklaştı
Türkiye'nin deprem bölgesi için sağladığı dış finansman 8,7 milyar dolara yaklaştı
Süreç raporu için 5. toplantı bugün
Süreç raporu için 5. toplantı bugün
Tekirdağ'da deprem
Tekirdağ'da deprem
Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü
Fenerbahçe Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kante teşekkürü
Muğla'yı sarsan kadın cinayeti! Market çalışanı Özlem Arslan'ın katil eşi itiraf etti
Muğla'yı sarsan kadın cinayeti! Market çalışanı Özlem Arslan'ın katil eşi itiraf etti
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 12,4 milyar dolara ulaştı
Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: 12,4 milyar dolara ulaştı