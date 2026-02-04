Dünyanın konuştuğu sapık Epstein MOSSAD mı yoksa Rus ajanı mı?

Jeffrey Epstein dosyası, cinsel istismar suçlamalarının çok ötesine uzanarak küresel güç ilişkilerinin karanlık alanlarına doğru genişliyor. Yıllardır “hangi istihbarat örgütüyle bağlantılıydı?” sorusu etrafında dönen tartışmalar, son belgelerle birlikte farklı bir boyut kazandı. Hürriyet yazarı Gökçe Aytulu bugünkü köşesinde bu detayları kaleme aldı. İşte o yazı...

FİNANS SIRLARI ABD’YE NASIL SATILDI?



Epstein’ın MOSSAD ya da Rus ajanı olduğunu düşünenler var. Bence bu da onu biraz küçümsemek anlamına geliyor. Sadece İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi Lord Mandelson ile ilişkisine bakıldığında bir ajandan çok daha fazlasıyla, bir küresel nüfuz simsarıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılabilir.

Son yayınlanan belgelerde 2009’da İngiltere Ticaret Bakanı olan Mandelson’un AB’nin kendi para birimini kurtarmak için hayata geçirdiği 500 milyar Euro’luk paketin sırlarını Epstein ile paylaştığı ortaya çıktı.

Finansçıların en sevdiği günah sayılan “içeriden bilenlerin ticareti” için bundan daha güzel bir örnek bulmak zor. 2003 ve 2004’te Epstein’dan 75 bin dolar danışmanlık ücreti aldığı ortaya çıkan Mandelson, önceki gün İşçi Partisi’nden istifa etti. Ama olay bununla kalmayacak gibi. Muhtemelen Mandelson işi büyük bir hukuki soruşturmaya dönecek.

Epstein dosyasına dair son gelişmeler neler?

*İngiltere'de "Prens" ünvanı geri alınan Andrew Mountbatten-Windsor, Royal Lodge’dan ayrılarak evinin tadilatı süresince Sandringham Estate’te geçici bir konuta taşındı. Andrew’un Jeffrey Epstein bağlantısına ilişkin ABD’de ifade verme baskısı da sürüyor.



*ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın 27 Şubat’ta Kongre’de ifade vereceğini, Hillary Clinton’ın da bir gün önce kapalı oturumda dinleneceğini bildirdi.

*ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan bazı dosyaları, "bazı mağdurların bilgilerini içerdiği" gerekçesiyle geçici olarak kaldırdı.



*Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde Epstein dosyalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Adalet Bakanlığının açıkladığı dosyaların kendisini "akladığını" savunan Trump, Epstein adasına hiç gitmediğini, ancak aralarında eski başkanlardan Bill Clinton gibi isimlerin de olduğu birçok Demokrat ismin adaya gittiğinin ortaya çıktığını belirtti. Trump, Epstein ile Michael Wolff adlı bir yazarın kendisinin başkanlığını önlemek için "komplo kurduğunu" ileri sürerek, "Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok." diye konuştu.