Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekmek ve simit fiyatında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkâr odalarına bağlı fırınların ardından ticaret odasına üye fırınların ürettiği simit ve ekmek fiyatlarının belirlenmesinde de söz sahibi oldu.

Böylece temel gıda fiyatlarında yeni dönemin çerçevesi çizildi. İşte Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe değişimin detayları...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa tâbi odalarca, üyeleri tarafından üretilen, esnaf ve sanatkar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmet fiyatlarının belirlenme ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

TİCARET BAKANLIĞI ONAY KURULUŞU 

Yapılan değişiklikle birlikte ticaret odası üyesi fırınların ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde onay kuruluşu Ticaret Bakanlığı oldu. 

Yönetmeliğin önceki halinde tarifelerin belirlenmesinde; Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alınması öngörülüyordu.

7 OCAK'TA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİ 

Öte yandan 7 Ocak tarihinde de esnaf ve sanatkarlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleriyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmıştı.

Bu değişiklikle, tarifelerin Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Bakanlığın olumlu görüşlerinin alınmasından sonra birlik tarafından onaylanması hükme bağlanmıştı.

