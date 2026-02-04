Muğla'yı sarsan kadın cinayeti! Market çalışanı Özlem Arslan'ın katil eşi itiraf etti

MUĞLA’nın Milas ilçesinde, 3 çocuk annesi Özlem Arslan, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından işe giderken bıçaklı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan vahşette genç kadının son nefesinde "Bırak beni" çığlıkları yankılandı. Katil zanlısı, saklandığı evde yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir markette çalışan 39 yaşındaki Özlem Arslan, saat 07.00 sularında İsmetpaşa Mahallesi’ndeki evinden işe gitmek üzere çıktı. Bina kapısı önünde, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu iddia edilen eşi Nihat Arslan tarafından pusuya düşürüldü.

Cinayet anının görüntüsü dehşet

Olay anına ilişkin ortaya çıkan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri, yaşanan dehşeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Kayıtlara göre; Özlem Arslan apartmandan çıkar çıkmaz 39 yaşındaki eşi Nihat Arslan tarafından durduruldu.

Genç kadını sıkıca kolundan tutarak kaçmasını engelleyen saldırgan, yanında getirdiği bıçakla boyun ve karın bölgesine defalarca darbe indirdi. Görüntülerde Arslan’ın kanlar içinde kalmasına rağmen defalarca yardım istediği ve saldırgandan kurtulmak için çığlık attığı duyuldu.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan takip sonucu şüphelinin yakalanmamak için: Üzerindeki cep telefonunu kapattığı, Kanlı kıyafetlerini bir çöp konteynerine atarak üzerini değiştirdiği, Milas’tan ayrılarak Bodrum’un Mumcular Mahallesi’ne kaçtığı tespit edildi. Nihat Arslan, arkadaşının evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ADALET BAKANI DUYURDU: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç korkunç cinayete ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Muğla’nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesi, hepimizin vicdanında ağır bir yara açmıştır" diyen Tunç'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir söz bu vahşeti hafifletemez, normalleştiremez. Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün; hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır. Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur. Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir. Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın! Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında Devletimiz vardır, Adalet vardır."