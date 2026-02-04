BIST 13.873
DOLAR 43,50
EURO 51,49
ALTIN 7.102,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Konya'da suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suça karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

İki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

Konya'da suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Resim: 0

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 1 kurusıkı, balistik yelek, 5 çek ve senet, mühür, bir miktar uyuşturucu ve flash bellek ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, "nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, hakaret, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" gibi çok sayıda suça karıştıkları öne sürüldü.

Konya'da suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Resim: 1

Konya'da suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli yakalandı - Resim: 2

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Epstein'in yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın! Kim olduğu merak konusu oldu
Foto Galeri Epstein'in yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın! Kim olduğu merak konusu oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklarını almak için eski eşinin evine gitti! Sonrası çok feci...
Çocuklarını almak için eski eşinin evine gitti! Sonrası çok feci...
Kentsel dönüşümde devrim gibi karar! Ya yıkılacak ya satılacak
Kentsel dönüşümde devrim gibi karar! Ya yıkılacak ya satılacak
İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı sebebi de
İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı sebebi de
Gram altında 7 binli rakamlar! Yeniden yükseliş başladı
Gram altında 7 binli rakamlar! Yeniden yükseliş başladı
Bank of America'dan altın ve gümüş uyarısı
Bank of America'dan altın ve gümüş uyarısı
Cem Küçük'ten Öcalan çıkışı: 'Bir halta yaramadığını gördük'
Cem Küçük'ten Öcalan çıkışı: 'Bir halta yaramadığını gördük'
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması! 6 şüphelinin testi pozitif çıktı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması! 6 şüphelinin testi pozitif çıktı
Türk bayrağını söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Türk bayrağını söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek
ABD İran'ın talebini kabul etti! Görüşmeler Umman'da yapılacak
ABD İran'ın talebini kabul etti! Görüşmeler Umman'da yapılacak