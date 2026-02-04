Epstein'in yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın! Kim olduğu merak konusu oldu
Jeffrey Epstein'in hemen her fotoğrafında yer alan gizemli kadın Ghislaine Maxwell, yeni dosyaların ortaya saçılmasının ardından merak konusu oldu. Peki Epstein'in yanından hiç ayırmadığı Ghislaine Maxwell kimdir? Fuhuş ve pedofili skandalının merkezindeki isimlerden biri olan Maxwell şimdi nerede? İşte merak edilen soruların yanıtı.
Jeffrey Epstein skandalının merkezindeki isimlerden biri olan Ghislaine Maxwell, yıllar boyunca Epstein'in hemen her karesinde yer aldı. Peki, kamuoyunun "gizemli kadın" olarak tanıdığı Maxwell kimdi ve bugün nerede?
Ghislaine Maxwell kimdir?
Ghislaine Maxwell, 25 Aralık 1961'de Fransa'da doğdu. İngiliz vatandaşı olan Maxwell, medya dünyasının tanınmış isimlerinden Robert Maxwell'in kızıdır. Eğitimini İngiltere'de tamamladı. Uzun yıllar ABD'de yaşayan Maxwell, sosyetik çevrelerde aktif bir figür olarak tanındı ve üst düzey ilişkileriyle dikkat çekti.
Epstein ile bağlantısı
Maxwell, ABD'li finansör Jeffrey Epstein'in en yakın çevresinde yer aldı. Savcılığın iddialarına göre Maxwell, Epstein için reşit olmayan kızları buldu, yönlendirdi ve istismara hazırladı. Bu süreçte Epstein'in kurduğu cinsel istismar ve insan kaçakçılığı ağında aktif rol üstlendi.
Dava ve yargılama süreci
Ghislaine Maxwell, 2020 yılında ABD'de yakalanarak tutuklandı. 2021'de görülen davada jüri, Maxwell'i reşit olmayanların cinsel istismarı ve insan kaçakçılığına yardım etmekten suçlu buldu. Mahkeme, 2022 yılında Maxwell hakkında 20 yıl hapis cezası verdi.