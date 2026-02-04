Epstein'in yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın! Kim olduğu merak konusu oldu

Epstein ile bağlantısı

Maxwell, ABD'li finansör Jeffrey Epstein'in en yakın çevresinde yer aldı. Savcılığın iddialarına göre Maxwell, Epstein için reşit olmayan kızları buldu, yönlendirdi ve istismara hazırladı. Bu süreçte Epstein'in kurduğu cinsel istismar ve insan kaçakçılığı ağında aktif rol üstlendi.