İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı sebebi de

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi olan Ali Kaya'nın uyuşturucu soruşturmasından 19 kişi ile birlikte gözaltına alındığı öğrenildi. Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da İBB soruşturmasında 29 Nisan 2025 tarihinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, gözaltına alındı. Ali Kaya hakkında uyuşturucu iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi. Ali Kaya ile birlikte Ceylin Aydemir, Bahadır Gürceer, Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük’ün de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltıların Kaya'ya yönelik soruşturma kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediği bilgisi henüz açıklanmadı.

CEVAT KAYA DA TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya tutuklanmıştı.  Cevat Kaya, 29 Nisan 2025'te gözaltına alınmış, bir gün sonra da tutuklanmıştı.

İBB Boğaziçi Müdürü Elçin Karaoğlu ile Avrupa ve Anadolu zabıta müdürleri de Cevat Kaya ile birlikte tutuklanan kişiler arasındaydı.

