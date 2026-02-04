Dilek İmamoğlu'ndan kardeş açıklaması! Önce eşim, kayınpederim şimdi de abim

İSTANBUL merkezli son uyuşturucu operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alınmıştı. Dilek İmamoğlu gözaltıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Ailemin üzerinden elinizi çekin" diyen Dilek İmamoğlu, "Bu; ne vicdanla, ne hukukla ne de insanlıkla bağdaşır.” dedi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, kardeşi Ali Kaya’nın gözaltına alınmasının ardından X hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında ailesinin uzun süredir sistematik biçimde ailesinin hedef alındığını söyleyen Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

-“Ailemin üzerinden elinizi çekin! Önce sevgili eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hedef alındı. Ardından ailelerimiz…

-Büyük bir sabır ve sorumlulukla, yaşananların ‘aileler üzerinden’ yürütülen bir hedef gösterme kampanyasına dönüşmemesi için mücadele ediyoruz. Buna rağmen ailemiz ısrarla bu sürecin içine çekiliyor.

-Kayınpederim, çocuklarım ve abimden sonra şimdi de diğer abim…”

-“İtibar zedelemek, kamuoyunda algı yaratmak ve siyasi hesaplar uğruna her türlü iftira ve karalama yöntemine başvuruluyor. Bu; ne vicdanla, ne hukukla ne de insanlıkla bağdaşır.”

-“Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı, bir hukuk devletinin vazgeçilmez ve dokunulamaz temel ilkeleridir. Bu haklar, siyasi saiklerle keyfi biçimde aşındırılamaz. Ailelerin, baskı kurmak için hedef alındığı hiçbir süreç meşru değildir. Hukuk; dedikodularla, yönlendirmelerle değil; yalnızca somut delillerle, adil ve şeffaf biçimde işletilmelidir.”



"ARTIK YETER"

-“Bu çağrı yalnızca benim ailem için değildir. Bu, hukuka, adalete ve demokrasinin asgari güvencelerine ihtiyaç duyan herkes içindir.