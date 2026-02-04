Evinde baskın yapıldı, suikastla öldürüldü! Libya'da bir dönem sona erdi

Libya'da Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğü yönündeki haberler ülke gündemine bomba gibi düştü. Farklı kaynaklar ölüm nedenini suikast olarak belirtirken, Kaddafi'nin evine baskın yapan saldırganlar tarafından öldürüldüğü konuşuluyor.

Libya, 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana siyasi istikrarsızlık ve iç çatışmalarla boğuşuyor. Bu karmaşık ortamda, Kaddafi ailesinin önemli bir figürü olan Seyfülislam Kaddafi'nin ölümü bir anda gündem oldu.

SUİKASTE UĞRADI

Libya medyasında yer alan haberlere göre, Seyfülislam Kaddafi, ülkenin batısındaki Zintan kentinde uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetti.

Bu iddia, Seyfülislam Kaddafi'nin siyasi danışmanı Abdullah Osman Abdurrahim tarafından da doğrulandı.

"EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ"

Osman Abdurrahim, Libya'daki bir televizyon kanalına saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin saldırı sonucu öldüğünü belirterek, "Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi'nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü." dedi.

Seyfülislam Kaddafi, babası Muammer Kaddafi'nin iktidarı döneminde, 2000'li yıllardan itibaren ülkenin 'ikinci adamı' olarak kabul ediliyordu. Babasının 2011'deki ölümünden sonra bir süre saklanan Seyfülislam, daha sonra yakalanarak hapse atılmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

2017'de serbest bırakılmasının ardından siyasi arenaya geri dönme girişimlerinde bulunmuş, hatta 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koymuştu. Ancak, adaylığı çeşitli tartışmalara yol açmış ve seçimler ertelenmişti.