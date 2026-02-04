Gram altında 7 binli rakamlar! Yeniden yükseliş başladı

Büyük çöküşün ardından altında yeniden yükseliş başladı.Gram altın 7 bin lirayı aştı.İşte altın piyasası ve son rakamlar...

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 6 bin 914 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın 7 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 700 liradan satılıyor.

Ons altın yeniden 5 bin doların üzerinde

Altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma bugün de sürerken altının onsu yeniden 5 bin doların üzerine çıktı.

Dün yüzde 6,2 yükselişle kayıplarının bir kısmını telafi eden ons altın günü 4 bin 945 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde de yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın, şu sıralarda yüzde 2,3 yükselişle 5 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

Gümüşte son durum

Gümüş tarafında da alıcılı bir seyir öne çıkarken gümüşün onsu yüzde 2,6 yükselişle 87,2 dolardan işlem görüyor.