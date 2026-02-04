BIST 13.885
DOLAR 43,50
EURO 51,49
ALTIN 7.102,71
HABER /  EKONOMİ

Gram altında 7 binli rakamlar! Yeniden yükseliş başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gram altında 7 binli rakamlar! Yeniden yükseliş başladı

Büyük çöküşün ardından altında yeniden yükseliş başladı.Gram altın 7 bin lirayı aştı.İşte altın piyasası ve son rakamlar...

Abone ol

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 6 bin 914 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın 7 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 700 liradan satılıyor.

 Ons altın yeniden 5 bin doların üzerinde

Altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma bugün de sürerken altının onsu yeniden 5 bin doların üzerine çıktı.

Dün yüzde 6,2 yükselişle kayıplarının bir kısmını telafi eden ons altın günü 4 bin 945 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde de yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın, şu sıralarda yüzde 2,3 yükselişle 5 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

Gümüşte son durum

Gümüş tarafında da alıcılı bir seyir öne çıkarken gümüşün onsu yüzde 2,6 yükselişle 87,2 dolardan işlem görüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
En çok gümüş rezervine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Foto Galeri En çok gümüş rezervine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bank of America'dan altın ve gümüş uyarısı
Bank of America'dan altın ve gümüş uyarısı
Cem Küçük'ten Öcalan çıkışı: 'Bir halta yaramadığını gördük'
Cem Küçük'ten Öcalan çıkışı: 'Bir halta yaramadığını gördük'
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması! 6 şüphelinin testi pozitif çıktı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması! 6 şüphelinin testi pozitif çıktı
Türk bayrağını söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Türk bayrağını söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek
ABD İran'ın talebini kabul etti! Görüşmeler Umman'da yapılacak
ABD İran'ın talebini kabul etti! Görüşmeler Umman'da yapılacak
Suriye'den Türkiye ve petrol kararı! Yeniden faaliyete geçiyor
Suriye'den Türkiye ve petrol kararı! Yeniden faaliyete geçiyor
Evinde baskın yapıldı, suikastle öldürüldü! Libya'da bir dönem sona erdi
Evinde baskın yapıldı, suikastle öldürüldü! Libya'da bir dönem sona erdi
İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli grupların ateş açması sonucu 1 askerin ağır yaralandığını iddia etti
İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli grupların ateş açması sonucu 1 askerin ağır yaralandığını iddia etti
ABD ile İran arasındaki görüşmeler Umman'da yapılacak iddiası
ABD ile İran arasındaki görüşmeler Umman'da yapılacak iddiası