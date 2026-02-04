BIST 13.885
Bank of America'dan altın ve gümüş uyarısı

Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan tarihi dalgalanmaların ardından Bank of America, yatırımcıları yüksek oynaklığın devam edeceği konusunda uyardı. Banka, son satışlarla piyasadaki spekülatif köpüğün temizlendiğini ancak kriz dönemlerini hatırlatan sert hareketlerin bir süre daha gündemde kalacağını belirtti.

Değerli metaller piyasası, 2026 yılına rekorlar ve ardından gelen sert düzeltmelerle fırtınalı bir giriş yaptı. Bank of America tarafından yayımlanan son analizde, altın ve gümüş fiyatlarındaki volatilite (oynaklık) mercek altına alındı. Banka, piyasa tansiyonunun kısa vadede düşmesinin beklenmediğini vurguladı.

2008 VE 1980 HATIRLATMASI

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, BofA’nın özel piyasa göstergeleri, değerli metallerdeki çalkantının tarihsel boyutlarını ortaya koyuyor:

Altın: Fiyatlardaki oynaklık, 2008 küresel finans krizinin en derin hissedildiği günlerden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Gümüş: Gümüş piyasasındaki türbülans, metalin "parabolik" hareketler sergilediği 1980 yılından bu yana kaydedilen en şiddetli seviyelerde seyrediyor.

"PİYASA TEMİZLENDİ, HİKÂYE DEVAM EDİYOR"

BofA EMEA Emtia İşlemleri Başkanı Niklas Westermark, geçtiğimiz haftanın sonundan itibaren yaşanan sert düşüşlerin piyasa sağlığı açısından kritik bir işlev gördüğünü belirtti. Westermark’a göre:

Son iki işlem günündeki satış dalgası, aşırı kaldıraçlı ve spekülatif pozisyonları temizleyerek piyasayı daha sağlıklı bir zemine oturttu.

Kısa vadeli "crash" etkilerine rağmen, altına yönelik yapısal talep ve uzun vadeli yatırım hikâyesi gücünü koruyor. Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının bağımsızlığına dair endişeler, altını portföylerde tutmaya devam edecek.

