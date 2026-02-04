Kısmetse Olur'un Cansel'i bambaşka biri oldu! Son halini görenler tanıyamıyor
Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, bu kez yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Çördük'ün son hali sosyal medyada büyük şaşkınlığa sebep oldu. Görenler tanımakta zorlandı, kimse gözlerine inanamadı. İşte Kısmetse Olur Cansel'in son hali...
Bir zamanların en çok izlenen yarışma programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde favori yarışmacılardan biri olan Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı çalkantılı aşkla sık sık gündeme geliyordu. Yarışma döneminde de en çok konuşulan isimlerden biri olan Cansel'in yıllar sonrası görüntüsü, sosyal medyayı salladı.
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, yarışma süresince Eser West ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre konuşulmuştu.
Aynı dönemde Arda Turan’la olan özel mesajlaşmaları da ortaya çıkan Çördük, Türkiye'yi terk ederek Amerika'da kendisine yeni bir hayat kurdu.
Şimdilerde ABD'de yaşayan ve sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Çördük, son dönemdeki fiziksel değişimiyle de dikkat çekiyor.