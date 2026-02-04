BIST 13.885
Çocuklarını almak için eski eşinin evine gitti! Sonrası çok feci...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde birbirlerini darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan eski karı koca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunus Emrah D. (36), velayeti kendisinde olan 9 ve 14 yaşındaki iki çocuğunu yarıyıl tatilinde eski eşi Tuğba D.'ye (36) bıraktı. Çocuklarını almak için 1 Şubat'ta adrese giden Yunus Emrah D. ve Tuğba D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Gözaltına alındılar

Kavgada birbirlerini darbeden Yunus Emrah D. ve Tuğba D. karşılıklı şikayette bulundu. Bunun üzerine eski karı koca gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emrah D. ve Tuğba D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

