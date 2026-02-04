BIST 13.885
DOLAR 43,50
EURO 51,49
ALTIN 7.102,71
HABER /  GÜNCEL

Bolu’da 11 farklı adrese uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Bolu’da 11 farklı adrese uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda bonzai, sigara kağıdı, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda bonzai, sigara kağıdı, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 35,21 gram esrar, 2,83 gram bonzai maddesi, 24 adet sigara kağıdı ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin 11 ayrı adrese gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 15 şüpheli gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Konya'da suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Çocuklarını almak için eski eşinin evine gitti! Sonrası çok feci...
Çocuklarını almak için eski eşinin evine gitti! Sonrası çok feci...
Kentsel dönüşümde devrim gibi karar! Ya yıkılacak ya satılacak
Kentsel dönüşümde devrim gibi karar! Ya yıkılacak ya satılacak
İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı sebebi de
İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı sebebi de
Gram altında 7 binli rakamlar! Yeniden yükseliş başladı
Gram altında 7 binli rakamlar! Yeniden yükseliş başladı
Bank of America'dan altın ve gümüş uyarısı
Bank of America'dan altın ve gümüş uyarısı
Cem Küçük'ten Öcalan çıkışı: 'Bir halta yaramadığını gördük'
Cem Küçük'ten Öcalan çıkışı: 'Bir halta yaramadığını gördük'
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması! 6 şüphelinin testi pozitif çıktı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması! 6 şüphelinin testi pozitif çıktı
Türk bayrağını söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Türk bayrağını söküp yerde sürükleyen şüpheli gözaltına alındı
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır
Dünya Kanser Günü’nde Medipol uzmanlarıdan ortak mesaj: Erken tanı hayat kurtarır
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kocaelispor'a konuk olacak
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek