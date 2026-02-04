Real Madrid'de büyük şok! Arda Güler ile ipler koptu

İspanyol basınına göre Real Madrid'de Arda Güler, yeterli süre ve güveni bulamadığını düşünürken teknik ekiple arasındaki gerilim artıyor; kulüp içinde ayrıcalık iddiaları soyunma odasında krize yol açmış durumda.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'le ilgili dikkat çeken bir kriz iddiası gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica maçında oyundan alındıktan sonra teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya tepki gösteren Arda Güler'in, yaşananlar sonrası teknik ekiple bağlarının ciddi şekilde zedelendiği öne sürüldü.

SOYUNMA ODASINDA GERİLİM ARTIYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid soyunma odasında atmosfer giderek geriliyor. Kulüp içinde, teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın süre ve rol dağılımında adaletsiz davrandığı yönünde bir algının oluştuğu belirtiliyor. Özellikle bazı oyuncuların sürekli ön planda tutulması, diğer isimlerde rahatsızlık yaratıyor.

"ÖNCELİK MBAPPE, VINICIUS VE BELLINGHAM" ALGISI

Kulüp içindeki değerlendirmelerde, Arbeloa'nın Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ı memnun etmeye odaklandığı, geri kalan oyuncuların ise ikinci planda kaldığı yönündeki algının güçlendiği ifade ediliyor.

TEKNİK EKİP İLE İPLER KOPTU İDDİASI

Bu tablonun merkezindeki isimlerden birinin Arda Güler olduğu aktarılıyor. El Nacional'de yer alan haberde, genç futbolcunun gösterdiği çaba ve profesyonel tutuma rağmen yeterli süre ve güveni bulamadığını düşündüğü vurgulandı. Arda Güler'in, hangi performansı sergilerse sergilesin teknik heyetin tercihlerinin değişmediğine inandığı ve bu durumun sabrını taşırdığı öne sürüldü.

BELLINGHAM'A VERİLEN DESTEK TEPKİ ÇEKİYOR

İddiaya göre Arda Güler, diğer oyuncuların hata yapma lüksü olmadan kenara itilmesine karşın Jude Bellingham'a koşulsuz destek verilmesini anlamakta zorlanıyor. Bu durumun genç futbolcunun hayal kırıklığını daha da artırdığı ifade ediliyor.

ARDA GÜLER YALNIZ DEĞİL

Soyunma odasında Arda Güler'in yaşadığı rahatsızlığı paylaşan başka oyuncuların da olduğu belirtiliyor. Performanstan bağımsız şekilde bazı yıldızlara tanınan ayrıcalıkların, genç ve hırslı futbolcular arasında huzursuzluk yarattığı ve bu dengenin düzeltilmemesi halinde krizin büyüyebileceği konuşuluyor.